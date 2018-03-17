Cavaliers’ Kyle Korver to miss game at Chicago on 37th birthday; six players out

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5HdWFyZCBLeWxlIEtvcnZlciBsZWZ0IHRoZSBDYXZhbGllcnMgZm9yIHBlcnNvbmFsIHJlYXNvbnMgYW5kIHdpbGwgbWlzcyBTYXR1cmRheSBuaWdodCYjODIxNztzIGNvbmNsdXNpb24gb2YgYW4gc2l4LWdhbWUsIDExLWRheSByb2FkIHRyaXAgaW4gQ2hpY2FnbyBvbiBoaXMgMzd0aCBiaXJ0aGRheS48L3A+CjxwPktvcnZlciBoYXMgc3RhcnRlZCB0aGUgcGFzdCB0d28gZ2FtZXMgaW4gUGhvZW5peCBhbmQgUG9ydGxhbmQgYWZ0ZXIgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBkZWNpZGVkIHRvIGJlbmNoIEouUi4gU21pdGguPC9wPgo8cD5BZ2FpbnN0IHRoZSBCdWxscywgdGhlIENhdnMgd2lsbCBiZSBtaXNzaW5nIHNpeCBwbGF5ZXJzICYjODIxMjsgZ3VhcmRzIEtvcnZlciBhbmQgUm9kbmV5IEhvb2QgKGxvdyBiYWNrIHN0cmFpbiksIGNlbnRlcnMgTGFycnkgTmFuY2UgSnIuIChyaWdodCBoYW1zdHJpbmcgc29yZW5lc3MpIGFuZCBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIChzcHJhaW5lZCByaWdodCBhbmtsZSkgYW5kIGZvcndhcmRzIEtldmluIExvdmUgKGxlZnQgaGFuZCBmcmFjdHVyZSkgYW5kIENlZGkgT3NtYW4gKGxlZnQgaGlwIHN0cmFpbikuPC9wPgo8cD5Ib29kIHdpbGwgYmUgb3V0IGZvciB0aGUgdGhpcmQgdGltZSBpbiB0aGUgbGFzdCBmb3VyIGdhbWVzIGFmdGVyIGhpcyBiYWNrIHN0cmFpbiBmbGFyZWQgdXAgYW5kIGhlIHdhcyBmb3JjZWQgdG8gbGVhdmUgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGxvc3MgaW4gUG9ydGxhbmQgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXIgMTkgbWludXRlcy48L3A+Cg==