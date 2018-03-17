Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Cavaliers’ Kyle Korver to miss game at Chicago on 37th birthday; six players out
Published: March 17, 2018 - 12:38 PM | Updated: March 17, 2018 - 12:40 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

University of Akron men’s basketball: Zips’ growing pains this season could set up program for success Updated March 17th, 2018 10:51 AM
Canton Charge: Isaac Hamilton, JaCorey Williams power Charge to 117-99 win over Fort Wayne Mad Ants March 16th, 2018 9:47 PM
High school girls basketball / Solon 52, Wadsworth 31: Grizzlies’ season comes to end in Division I state semifinal March 16th, 2018 9:36 PM
Regional boys basketball tournament scouting reports March 16th, 2018 7:52 PM

THE LATEST

Underdog UMBC rides wave of magical season to historic upset Today March 17th, 2018 6:16 AM
Sessions fires former FBI Deputy Director McCabe March 16th, 2018 11:41 PM
Veteran Democratic Congresswoman Louise Slaughter dies March 16th, 2018 9:55 PM
Barberton woman presents recently discovered Medal of Valor to NYPD at courthouse ceremony March 16th, 2018 8:39 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal