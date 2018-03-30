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Cavaliers notebook: coach Tyronn Lue returns, but not to bench; team has plan to ease him back in
Published: March 30, 2018 - 8:10 PM
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By Marla Ridenour
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