Cavaliers notebook: Dwyane Wade doesn’t regret ‘speaking up when it was uncomfortable’ during short time with Cavs

Published: March 27, 2018 - 1:07 PM | Updated: March 27, 2018 - 2:12 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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