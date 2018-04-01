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Cavaliers notebook: Jordan Clarkson considered for starting role in George Hill’s absence, but Cavs stick with Jose Calderon
Published: April 1, 2018 - 6:49 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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