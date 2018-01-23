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Cavaliers notebook: Kevin Love named All-Star for fifth time
Published: January 23, 2018 - 11:21 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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