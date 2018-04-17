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Cavaliers notebook: Kevin Love said falling into his own trap limited his Game 1 shots against Pacers
Published: April 17, 2018 - 7:02 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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