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Cavaliers notebook: Kevin Love to see specialist in New York for broken hand; timetable for his return uncertain
Published: January 31, 2018 - 7:32 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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