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Cavaliers notebook: LeBron James not surprised by better defense from Cavs in postseason
Published: April 25, 2018 - 8:14 PM
By George M. Thomas
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