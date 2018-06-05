Cavaliers notebook: LeBron James’ recall of final seconds of regulation in Game 1 shows continuing communication issues

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DTEVWRUxBTkQ6IExlQnJvbiBKYW1lcyBzYWlkIFR1ZXNkYXkgaGUgYXR0ZW1wdGVkIHRvIGNhbGwgYSB0aW1lb3V0IGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBzdXJlIHRoZSBDYXZhbGllcnMgaGFkIGluIHRoZSBjcmF6eSBmaW5hbCBzZWNvbmRzIG9mIHJlZ3VsYXRpb24gaW4gR2FtZSAxIG9mIHRoZSBOQkEgRmluYWxzLjwvcD4KPHA+SXQgYmVjYW1lIGp1c3QgYW5vdGhlciBleGFtcGxlIG9mIGNvbW11bmljYXRpb24gcHJvYmxlbXMgdGhhdCBoYXZlIHBsYWd1ZWQgdGhlIENhdnMgYWxsIHNlYXNvbi4gSWYgdGhleSBhcmUgdW5hYmxlIHRvIHJhbGx5IGZyb20gYSAyLTAgZGVmaWNpdCwgc3RhcnRpbmcgd2l0aCBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQmIzgyMTc7cyBHYW1lIDMgYWdhaW5zdCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEsIHRoZSBpc3N1ZSBtaWdodCBoYXVudCB0aGVtIGFzIG11Y2ggYXMgd2hhdCBKYW1lcyBjYWxsZWQgJiM4MjIwO2EgaGVhcnRicmVha2luZyBsb3NzJiM4MjIxOyBpbiB0aGUgc2VyaWVzIG9wZW5lci48L3A+CjxwPlZpZGVvIG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBiZW5jaCBsZWFkaW5nIGludG8gb3ZlcnRpbWUgaW4gVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBnYW1lIGF0IE9yYWNsZSBBcmVuYSB3ZW50IHZpcmFsIE1vbmRheS4gQXMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBhcHByb2FjaGVkIHRvIGRpc2N1c3Mgc3RyYXRlZ3ksIEphbWVzIGFwcGVhcmVkIHRvIHNheSwgJiM4MjIwO1dlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIG5vIHRpbWVvdXRzPyYjODIyMTsgV2hlbiB0b2xkIHRoZSBDYXZzIGhhZCBvbmUsIEphbWVzIHB1dCBib3RoIG9mIGhpcyBoYW5kcyBvbiBoaXMgaGVhZCBhbmQgYmVudCBvdmVyIGluIGRpc21heS48L3A+CjxwPkphbWVzIHNhaWQgaGUgYWN0dWFsbHkgdHJpZWQgdG8gY2FsbCB0aW1lb3V0LCBidXQgdGhlIHJlZmVyZWUgZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZSBoaW0uIFRyeWluZyB0byBkaWdlc3Qgd2hhdCBoYXBwZW5lZCBhZnRlciBKLlIuIFNtaXRoIHJlYm91bmRlZCBHZW9yZ2UgSGlsbCYjODIxNztzIG1pc3NlZCBmcmVlIHRocm93IHdpdGggNC41IHNlY29uZHMgbGVmdCwgZXZlbiBzcG90dGluZyBhIGxhbmUgdmlvbGF0aW9uIGJ5IHRoZSBXYXJyaW9ycyYjODIxNzsgRHJheW1vbmQgR3JlZW4gb24gdGhlIG1pc3MsIEphbWVzIGFza2VkIGhpbXNlbGYgaWYgaGUgaGFkIGEgbGFuZSB0byBkcml2ZSB0byB0aGUgYmFza2V0IGhhZCBTbWl0aCBwYXNzZWQgdG8gaGltLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doZW4gdGhlIGdhbWUgY2xvY2sgd2VudCBvZmYgYmVmb3JlIEouUi4gdGhyZXcgdGhlIGJhbGwgdG8gRy1IaWxsIHRvIHRoZSBjb3JuZXIsIEkgYWN0dWFsbHkgdHJpZWQgdG8gY2FsbCB0aW1lb3V0LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgYmVsaWV2ZSBpdCB3YXMgW3JlZmVyZWVdIEVkIE1hbGxveSB0aGF0IHdhcyByaWdodCB0aGVyZS4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGlmIEkgaGFkIGVub3VnaCB0aW1lIGJlY2F1c2UgSSB3YXMga2luZCBvZiBhIGxpdHRsZSBiaXQgc3RpbGwgaW4gc2hvY2sgb2Ygd2hhdCB3YXMgZ29pbmcgb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBnb3QgdG8gdGhlIGJlbmNoLCBmaXJzdCB0aGluZyB0aGF0IGNhbWUgdG8gbXkgbWluZCBJIHdhcyBsaWtlLCAmIzgyMTY7T0ssIEkgd2FzIGNhbGxpbmcgYSB0aW1lb3V0LiBNYXliZSBpZiB3ZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhbnksIEkmIzgyMTc7bSBnbGFkIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGdpdmUgaXQgdG8gbWUuJiM4MjE3OyBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IGFub3RoZXIgQy1XZWJiIGluY2lkZW50LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluIHRoZSAxOTkzIE5DQUEgY2hhbXBpb25zaGlwIGdhbWUsIENocmlzIFdlYmJlciBjYWxsZWQgYSB0aW1lb3V0IE1pY2hpZ2FuIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFuZCB3YXMgYXNzZXNzZWQgYSB0ZWNobmljYWwgZm91bCBhbmQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgd2VudCBvbiB0byB3aW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SWYgdGhhdCBoYXBwZW5lZCwgdGhlbiB0aGV5IGdvIHRvIG1ha2UgdGhlaXIgZnJlZSB0aHJvd3MgYW5kIHRoZSBnYW1lIGlzIG92ZXIsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkIG9mIHRoZSBXYXJyaW9ycy4gJiM4MjIwO1NvIEkgYXNrZWQgb3VyIGNvYWNoaW5nIHN0YWZmIGlmIHdlIGhhZCBhIHRpbWVvdXQuIEFuZCB0aGV5IHRvbGQgbWUsIHllcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5MdWUgc2FpZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgJiM4MjIwO3dlIGFsbCBrbmV3IHdlIGhhZCBhIHRpbWVvdXQgbGVmdCYjODIyMTsgYXQgdGhlIGVuZCBvZiByZWd1bGF0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0J1dCB3ZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgY2FsbCBhIHRpbWVvdXQgdW50aWwgJiM4MjEyOyB5b3Uga25vdywgU3RlcGggZ290IHRoZSBhbmQtb25lLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQgb2YgU3RlcGhlbiBDdXJyeSYjODIxNztzIHRocmVlLXBvaW50IHBsYXkgdGhhdCBwdXQgdGhlIFdhcnJpb3JzIGFoZWFkIGJ5IG9uZSB3aXRoIDIzLjUgc2Vjb25kcyB0byBnby4gJiM4MjIwO1dlIGp1c3QgdG9vayBpdCB1cCB0aGUgZmxvb3Igc28gdGhleSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB0cnkgdG8gc3ViIFN0ZXBoIG91dCBmb3Igd2hhdCB3ZSB3YW50ZWQgdG8gcnVuLiBXZSBnb3QgdGhlIG1hdGNodXAgd2Ugd2FudGVkIGFuZCB3ZSBnb3QgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dzIG91dCBvZiBpdC4gU28gbm8gcHJvYmxlbSB3aXRoIHRoZSBjb21tdW5pY2F0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkphbWVzJiM4MjE3OyByZWFjdGlvbiBtaWdodCBpbmRpY2F0ZSBvdGhlcndpc2UuIEJ1dCBldmVuIGluIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyAxMjItMTAzIGxvc3MgYXQgT3JhY2xlIGluIEdhbWUgMiwgU21pdGggYW5kIEhpbGwgc2FpZCB0aGVyZSB3YXMgbm90IGVub3VnaCB0YWxraW5nIG9uIGRlZmVuc2UsIHdoaWNoIGxlZCB0byBzZXZlcmFsIFdhcnJpb3JzIGxheXVwcyBhbmQgZHVua3MsIGVzcGVjaWFsbHkgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIuPC9wPgo8cD5LZXZpbiBMb3ZlIHNhaWQgaW1wcm92ZW1lbnQgaW4gdGhhdCByZWdhcmQgaXMgdml0YWwgaW4gR2FtZSAzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgcmVtZW1iZXIgSSB3YXMgc2l0dGluZyBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBhbmQgc3RhcnQgb2YgdGhlIGZvdXJ0aCB3aGVyZSBJIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhlYXIgYW55Ym9keSBvbiBvdXIgc2lkZSBvZiB0aGUgYmFsbCB0YWxraW5nLCYjODIyMTsgTG92ZSBzYWlkIFR1ZXNkYXkgYXQgUXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYS4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBzdWNoIGEgaHVnZSB0aGluZyBmb3IgdXMgYmVjYXVzZSB5b3Uga2luZCBvZiBzcGVhayB0aGluZ3MgaW50byBleGlzdGVuY2UuIEd1eXMgd2lsbCBnZXQgb3V0IG9uIHRoZSBzd2l0Y2hlcy4gR3V5cyB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gc2xpcCB0byB0aGUgYmFza2V0IGFuZCB3ZSYjODIxNztsbCBiZSBhYmxlIHRvIGNvdmVyIGZvciBvbmUgYW5vdGhlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBrbm93IGl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgbG91ZC4gV2Uga25vdyBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIHRvdWdoIHRvIGhlYXIgb25lIGFub3RoZXIsIGJ1dCB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gYmUgYmV0dGVyIHdpdGggdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5MdWUgc2FpZCwgJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byB0YWxrIEVMQyAmIzgyMTI7IGVhcmx5LCBsb3VkIGFuZCBjb250aW51b3VzICYjODIxMjsgYXMgZmFyIGFzIGRlZmVuc2l2ZWx5IHdpdGggb3VyIHN3aXRjaGVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPklmIHRoYXQgaGFwcGVucywgTG92ZSB0aGlua3MgZ29vZCB0aGluZ3Mgd2lsbCBoYXBwZW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHByZXR0eSBpbmZlY3Rpb3VzLCYjODIyMTsgTG92ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7T25jZSBndXlzIHN0YXJ0IHRhbGtpbmcgYW5kIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbG91ZCBhbmQgY29udGludW91cyB3aXRoIHRhbGtpbmcgbG91ZCBhbmQgYmVpbmcgZ3JlYXQgd2l0aCBvdXIgY292ZXJhZ2VzLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gcmVhbGx5IGhlbHAgdXMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgZW50aXJlIGdhbWUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgdGhlIENhdnMgYWNxdWlyZWQgZm91ciBuZXcgcGxheWVycyBhdCB0aGUgdHJhZGUgZGVhZGxpbmUsIEphbWVzIHdhcyBob2Fyc2UgZm9yIGEgZmV3IGdhbWVzIGFzIGhlIGJhcmtlZCBvdXQgaW5zdHJ1Y3Rpb25zIHRvIHRoZSBuZXcgcGxheWVycy4gTG92ZSBzYWlkIHRoZSBDYXZzIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IG1pbmQgaGF2aW5nIHJhc3B5IHZvaWNlcyBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIEZpbmFscy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGF0IHdvdWxkIGJlIGdvb2QsIHllYWguIEV2ZW4gdGhvdWdoIHdlIG9ubHkgaGF2ZSwgd2hhdCwgNDggaG91cnMgaW4gYmV0d2VlbiBnYW1lcyB0byBnZXQgb3VyIHZvaWNlcyBiYWNrLCBpdCB3b3VsZCBiZSBuaWNlIHRvIGp1c3QgaGF2ZSB0aGF0IGxldmVsIG9mIGNvbW11bmljYXRpb24sJiM4MjIxOyBMb3ZlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGRvIHRoaW5rIGFueSBsaXR0bGUgYml0LCBvbmUgcGVyY2VudCwgMTAgcGVyY2VudCwgd2hhdGV2ZXIgeW91IHdhbnQgdG8gY2FsbCBpdCwgdGhhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGhlbHAgdXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ib29kIGdldHMgY2hhbmNlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5Sb2RuZXkgSG9vZCBoYXMgbm90IGJlZW4gcGFydCBvZiB0aGUgcm90YXRpb24gc2luY2UgaGUgcmVmdXNlZCB0byBnbyBpbiBmb3IgbW9wLXVwIGR1dHkgd2l0aCA3JiMxODk7IG1pbnV0ZXMgbGVmdCBpbiBHYW1lIDQgYWdhaW5zdCB0aGUgVG9yb250byBSYXB0b3JzIGFzIHRoZSBDYXZzIGNvbXBsZXRlZCBhIHN3ZWVwIGluIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIHNlbWlmaW5hbHMuPC9wPgo8cD5CdXQgTHVlIHNhaWQgSG9vZCB3aWxsIGdldCBoaXMgY2hhbmNlIFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJlZW4gd29ya2luZywgc3RheWluZyByZWFkeSwgc28gd2UmIzgyMTc7bGwgc2VlLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztsbCBnZXQgYSBzaG90IGFuZCBzZWUgaG93IGhlIGRvZXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SG9vZCBwbGF5ZWQganVzdCBvdmVyIDMzIG1pbnV0ZXMgaW4gdGhyZWUgZ2FtZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3MgaW4gdGhlIEVhc3QgZmluYWxzLCBidXQgaGFzIHRvdGFsZWQgNDoxMiBpbiB0aGUgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVzIGFnYWluc3QgdGhlIFdhcnJpb3JzLiBIZSYjODIxNztzIGF2ZXJhZ2luZyA0LjQgcG9pbnRzIGluIDE1IHBsYXlvZmYgZ2FtZXMgd2l0aCBvbmUgc3RhcnQsIHRoYXQgY29taW5nIGluIEdhbWUgMSBhZ2FpbnN0IHRoZSBQYWNlcnMgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kLjwvcD4KPHA+QWNxdWlyZWQgZnJvbSB0aGUgVXRhaCBKYXp6IGF0IHRoZSB0cmFkZSBkZWFkbGluZSwgSG9vZCBhdmVyYWdlZCAxNi44IHBvaW50cyBpbiAzOSBnYW1lcyBpbiBVdGFoJiM4MjE3O3Mgc3RydWN0dXJlZCBvZmZlbnNlLCBidXQgc2F3IHRoYXQgc2xpcCB0byAxMC44IGluIDIxIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGdhbWVzIGZvciB0aGUgQ2F2cy4gPC9wPgo8cD5XaXRoIHRoZSBKYXp6LCBIb29kIHB1dCB1cCAyNiBwb2ludHMgaW4gYSAyNS1wb2ludCBsb3NzIHRvIHRoZSBXYXJyaW9ycyBvbiBEZWMuIDI3LiBJbiB0aGF0IGdhbWUsIEhvb2QgbWFkZSA5LW9mLTIwIHNob3RzLCAyLW9mLTUgMy1wb2ludGVycywgYW5kIDYtb2YtOCBmcmVlIHRocm93cywgYWxvbmcgd2l0aCBmaXZlIHJlYm91bmRzIGFuZCB0aHJlZSBzdGVhbHMgaW4gMjkgbWludXRlcy4gSW4gaGlzIHBhc3Qgc2l4IGdhbWVzIGluIHRoZSBwbGF5b2ZmcywgSG9vZCBoYXMgYXR0ZW1wdGVkIDIxIHNob3RzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgdmVyeSB0YWxlbnRlZC4gSGUmIzgyMTc7cyBhIGd1eSB0aGF0IGNhbiBzdGVwIGluIGFuZCBmaWxsIHVwIGEgc2NvcmVib2FyZCwmIzgyMjE7IExvdmUgc2FpZCBvZiBIb29kLCB3aG8gaXMgNi1mb290LTggd2l0aCBhIDYtOCYjMTg5OyB3aW5nc3Bhbi4gJiM4MjIwO0xlZnQtaGFuZGVkLiBBIGxpdHRsZSBiaXQgdW5vcnRob2RveCBpbiB0aGUgd2F5IHRoYXQgaGUgcGxheXMuIEp1c3QgaGF2aW5nIHRoYXQgaGVpZ2h0IG9uIGhpbSBhbmQgdGhhdCB3aW5nc3BhbiwgYW5kIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIG5vdCBvbmx5IG1ha2Ugc2hvdHMsIGJ1dCBvbiB0aGUgZGVmZW5zaXZlIGVuZCB0byBzd2l0Y2ggb3V0LiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtBbHNvIHBsYXkgYSBndXkgbGlrZSBbS2V2aW4gRHVyYW50XSBhdCBoaXMgc2l6ZSBhbmQganVzdCBtYWtlIGl0IHRvdWdoIG9uIGJvdGggZW5kcyBvZiB0aGUgZmxvb3IgZm9yIHRoZWlyIHRlYW0uIFRoYXQgZ2l2ZXMgYWxsIG9mIHVzIGEgbG90IG9mIGNvbmZpZGVuY2UgdGhhdCBoZSBjYW4gY29tZSBpbiBhbmQgbWFrZSBhbiBpbXBhY3QuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SGlsbCBwbGF5ZWQgd2l0aCBIb29kIGxhc3Qgc2Vhc29uIGluIFV0YWggYW5kIGV4cHJlc3NlZCBmYWl0aCBpbiBoaXMgYWJpbGl0aWVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGFsbCBrbm93IHdoYXQgSG9vZCBjYW4gZG8uIEhlJiM4MjE3O3MgdGhlIHNhbWUgZ3V5IHRoYXQgYXZlcmFnZWQgMTcgaW4gVXRhaCwmIzgyMjE7IEhpbGwgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYW5vdGhlciBiaWcgYm9keSB0aGF0IGNhbiBwdXQgdGhlIGJhbGwgb24gdGhlIGZsb29yLCBjYW4gc2hvb3QgaXQuIEhlJiM4MjE3O3MgYSBncmVhdCBkZWZlbmRlci4gV2UgbmVlZCBhbGwgaGFuZHMgb24gZGVjay4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPklndW9kYWxhIHF1ZXN0aW9uYWJsZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+V2FycmlvcnMgc3dpbmdtYW4gQW5kcmUgSWd1b2RhbGEgd2FzIHVwZ3JhZGVkIHRvIHF1ZXN0aW9uYWJsZSBhZnRlciBtaXNzaW5nIHRoZSBwYXN0IHNpeCBwbGF5b2ZmIGdhbWVzIHdpdGggYSBib25lIGJydWlzZSBpbiBoaXMgbGVmdCBrbmVlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0lmIGhlIGRpZCBwbGF5ICYjODIzMDsgaXQgd2lsbCBiZSBhIGh1Z2UgYm9vc3QgZm9yIHVzLCYjODIyMTsgR3JlZW4gc2FpZCBvZiBJZ3VvZGFsYSwgMjAxNSBGaW5hbHMgTVZQLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZG9pbmcgYmV0dGVyLiBIZSBwbGF5ZWQgeWVzdGVyZGF5IHNvbWUgb25lLW9uLW9uZSwgZGlkIHNvbWUgZnVsbC1jb3VydCBkcmlsbHMuIEhlIHRvbGQgbWUgaGUmIzgyMTc7cyBmZWVsaW5nIGJldHRlciwmIzgyMjE7IFdhcnJpb3JzIGNvYWNoIFN0ZXZlIEtlcnIgc2FpZCBvZiBJZ3VvZGFsYS4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O2xsIGdvIHRocm91Z2ggcHJhY3RpY2UgdG9kYXksIGFuZCB3ZSYjODIxNztsbCBzZWUgaG93IGhlIGZlZWxzIGFmdGVyIHRoYXQsIGFuZCB0b21vcnJvdy4gQnV0IEkgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyBnZXR0aW5nIGNsb3NlciwgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBob3BlZnVsIHRoYXQgaGUgY2FuIHBsYXksIGlmIG5vdCB0b21vcnJvdywgdGhlbiBpbiBHYW1lIDQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+R2FtZSA0IGlzIEZyaWRheSBuaWdodCBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGFyayBtZW50aW9uZWQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPktlcnIgc3RhcnRlZCBoaXMgcHJlc3MgY29uZmVyZW5jZSBieSBleHByZXNzaW5nIHN5bXBhdGh5IHRvIHRoZSBmYW1pbHkgb2YgZm9ybWVyIDQ5ZXJzIHJlY2VpdmVyIGFuZCBmb3JtZXIgQnJvd25zIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBEd2lnaHQgQ2xhcmssIHdobyBkaWVkIG9mIEFMUyBNb25kYXkgYXQgYWdlIDYxLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0FsbCBvZiB1cyB3aXRoIHRoZSBXYXJyaW9ycyBhcmUgdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgRHdpZ2h0IGFuZCBoaXMgbGlmZSBhbmQgaGlzIGltcGFjdCBpbiB0aGUgQmF5IEFyZWEsJiM4MjIxOyBLZXJyIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHBlcnNvbmFsbHkgZGlkIG5vdCBrbm93IGhpbSBhbmQgZGlkIG5vdCBtZWV0IGhpbSwgYnV0IEkmIzgyMTc7bSBmcmllbmRzIHdpdGggc2V2ZXJhbCBvZiBoaXMgNDllciB0ZWFtbWF0ZXMsIGFuZCBJIGtub3cgaG93IGRldmFzdGF0ZWQgdGhleSBhcmUuIFN1Y2ggYSBzYWQgZGF5IGZvciBhbGwgb2YgdXMsIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSB0aGlua2luZyBhYm91dCB0aGUgZmFtaWx5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi48L2E+IEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSi4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvbGVicm9uLWphbWVzLW5vdC1zdXJwcmlzZWQtYnktZG9uYWxkLXRydW1wLWNhbmNlbGluZy1lYWdsZXMtd2hpdGUtaG91c2UtY2VyZW1vbnktc2F5cy0yMDE4LW5iYS1jaGFtcGlvbi13b250LWJlLWdvaW5nIj5MZUJyb24gSmFtZXMgbm90IHN1cnByaXNlZCBieSBEb25hbGQgVHJ1bXAgY2FuY2VsaW5nIEVhZ2xlc+KAmSBXaGl0ZSBIb3VzZSBjZXJlbW9ueSwgc2F5cyAyMDE4IE5CQSBjaGFtcGlvbiB3b27igJl0IGJlIGdvaW5nPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=