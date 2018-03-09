Cavaliers notebook: LeBron James said he has no list of free agent destinations, understands frenzy

Published: March 9, 2018 - 2:58 PM | Updated: March 9, 2018 - 4:49 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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