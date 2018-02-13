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Cavaliers notebook: LeBron James said there’s no doubt Oklahoma star Trae Young should turn pro
Published: February 13, 2018 - 1:00 PM
By Marla Ridenour
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