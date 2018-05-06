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Cavaliers notebook: Now in his prime, LeBron James has grown into clutch performer, ex-teammate Richard Jefferson says
Published: May 6, 2018 - 7:20 PM
By Marla Ridenour
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