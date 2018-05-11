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Cavaliers notebook: Success of former Shaker Heights star ‘Scary Terry’ Rozier not a surprise to LeBron James
Published: May 11, 2018 - 7:46 PM
By Marla Ridenour
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