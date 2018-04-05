Cavaliers report: Coach Tyronn Lue says chest pains prompted leave of absence, cites leadership of LeBron James, advice from Steve Kerr as he returns

Published: April 5, 2018 - 12:59 PM | Updated: April 5, 2018 - 2:27 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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