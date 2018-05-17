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Cavaliers report: Down 0-2 to Celtics, Cavs failing miserably in battle of the backcourts
Published: May 17, 2018 - 8:08 PM
By Marla Ridenour
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