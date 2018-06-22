Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Cavaliers report: From chicken wings to salads, from shy hair-twirler to play overruler, Cavs’ draft pick Collin Sexton grew at Alabama
Published: June 22, 2018 - 11:36 AM

By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Trial or trials for Akron man accused of setting 2 fatal fires won’t start until early next year; judge grants delay Today June 22nd, 2018 11:43 AM
Cavaliers report: From chicken wings to salads, from shy hair-twirler to play overruler, Cavs’ draft pick Collin Sexton grew at Alabama Updated June 22nd, 2018 11:36 AM
2018 NBA Draft grades: Cavs get high marks for Collin Sexton selection Today June 22nd, 2018 11:10 AM
Video: Cleveland Cavaliers GM Koby Altman talks 3-on-5 hoops and Collin Sexton Updated June 22nd, 2018 9:56 AM

THE LATEST

Sobriety checkpoints planned Saturday for Stark County Updated June 22nd, 2018 11:46 AM
Lotto fever? Akron police say burglar made off with cash and lottery tickets from Jack’s Deli Friday morning Updated June 22nd, 2018 11:45 AM
Park District announces warning for Chippewa Lake Updated June 22nd, 2018 11:44 AM
Trial or trials for Akron man accused of setting 2 fatal fires won’t start until early next year; judge grants delay Today June 22nd, 2018 11:43 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal