Cavaliers report: Kevin Love on Monday’s emotional team meeting: ‘Most people were a target’

Published: January 23, 2018 - 1:45 PM | Updated: January 23, 2018 - 2:04 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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