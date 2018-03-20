Cavaliers report: Kevin Love’s return overshadowed, but impact of five-time All-Star unmistakable

Published: March 20, 2018 - 3:16 PM | Updated: March 20, 2018 - 3:54 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DTEVWRUxBTkQ6IE9uY2UgYWdhaW4sIEtldmluIExvdmUmIzgyMTc7cyBtYWduaXR1ZGUgc2VlbWVkIHRvIGJlIG1pbmltaXplZC48L3A+CjxwPkNhdmFsaWVycyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gdGFrZSBhIGxlYXZlIG9mIGFic2VuY2UgdG8gYWRkcmVzcyBoZWFsdGggaXNzdWVzIHN1cGVyY2VkZWQgTW9uZGF5JiM4MjE3O3MgcmV0dXJuIG9mIHRoZSBmaXZlLXRpbWUgQWxsLVN0YXIsIHdobyBtaXNzZWQgc2V2ZW4gd2Vla3Mgd2l0aCBhIGZyYWN0dXJlZCBsZWZ0IGhhbmQuPC9wPgo8cD5EdXJpbmcgYSAxMjQtMTE3IHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgTWlsd2F1a2VlIEJ1Y2tzIGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEsIHRoZXJlIHdhcyBtb3JlIGJ1enogb3ZlciB0aGUgZmlyc3QtcXVhcnRlciBzYWx1dGUgdG8gSGFsbCBvZiBGYW1lLWJvdW5kIEJyb3ducyBsZWZ0IHRhY2tsZSBKb2UgVGhvbWFzLCB3aG8gYXBwZWFyZWQgaG91cnMgYWZ0ZXIgaGlzIHJldGlyZW1lbnQgcHJlc3MgY29uZmVyZW5jZS48L3A+CjxwPlRoZW4gTGVCcm9uIEphbWVzIHR1cm5lZCBpbiBhIHJhcmUgNDAtcG9pbnQgdHJpcGxlLWRvdWJsZSwgY29udGludWluZyBoaXMgcG9zdC1GZWIuIDYgZG9taW5hbmNlLjwvcD4KPHA+SXQgZmVsdCBhcyBpZiBmZXcgbm90aWNlZCB0aGF0IExvdmUgY2FtZSBvdXQgb2YgdGhlIGdhdGUgZGV0ZXJtaW5lZCB0byBnZXQgaGlzIGdhbWUgaW4gb3JkZXIgYXMgcXVpY2tseSBhcyBwb3NzaWJsZSwgd2l0aCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBub3cganVzdCAxMiBnYW1lcyBhd2F5LjwvcD4KPHA+SGUgdHVybmVkIGluIGFuIGltcHJlc3NpdmUgZmlyc3QgaGFsZiwgc2NvcmluZyAxMSBwb2ludHMgaW4gMTIgbWludXRlcyB3aXRoIGZvdXIgcmVib3VuZHMsIHR3byBhc3Npc3RzIGFuZCB0d28gYmxvY2tlZCBzaG90cy4gSGUgbWFkZSA0LW9mLTcgc2hvdHMsIGluY2x1ZGluZyAzLW9mLTQgZnJvbSBsb25nIHJhbmdlLjwvcD4KPHA+RmluaXNoaW5nIHdpdGggMTggcG9pbnRzLCBzZXZlbiByZWJvdW5kcywgZm91ciBhc3Npc3RzIGFuZCB0d28gYmxvY2tzIGluIDI1IG1pbnV0ZXMsIExvdmUgbGFtZW50ZWQgdGhhdCBoZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgYXMgZWZmaWNpZW50IGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgZ29pbmcgMS1mb3ItNiBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgMS1mb3ItNSBiZXlvbmQgdGhlIGFyYy48L3A+CjxwPkJ1dCBMb3ZlJiM4MjE3O3MgZWZmZWN0IG9uIHRoZSB0ZWFtIHdhcyBqdXN0IGFzIG5vdGV3b3J0aHkgYXMgaGlzIHBlcmZvcm1hbmNlIGluIHRoZSBmaXJzdCB0d28gcXVhcnRlcnMuPC9wPgo8cD5UaGUgQ2F2cywgd2hvIGhhZG4mIzgyMTc7dCBvdXRyZWJvdW5kZWQgYW4gb3Bwb25lbnQgaW4gdGhlIHByZXZpb3VzIHNpeCBnYW1lcywgY2xhaW1lZCBhIGNvbW1hbmRpbmcgNDItMzIgZWRnZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCdWNrcy48L3A+CjxwPkluIHNlY29uZC1jaGFuY2UgcG9pbnRzLCB0aGUgQ2F2cyBoZWxkIGEgMTktMTggYWR2YW50YWdlLiBUaGV5IGhhZCAxOSBvciBtb3JlIGluIHRoYXQgY2F0ZWdvcnkganVzdCB0d2ljZSBpbiB0aGUgMjEgZ2FtZXMgTG92ZSBtaXNzZWQsIGNvdW50aW5nIHRoZSBKYW4uIDMwIGdhbWUgaW4gRGV0cm9pdCB3aGVuIGhlIHBsYXllZCA0OjQxIGJlZm9yZSBiZWluZyBpbmp1cmVkLjwvcD4KPHA+VGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGZsb29yIHNwYWNpbmcgc2VlbWVkIGJldHRlciwgZXNwZWNpYWxseSB3aGVuIExvdmUgYW5kIEt5bGUgS29ydmVyIHdlcmUgb24gdGhlIGNvdXJ0IHdpdGggSmFtZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgQ2F2cyB3ZW50IDExLTEwIHdpdGhvdXQgTG92ZSwgY291bnRpbmcgdGhlIG5pZ2h0IGhlIHdhcyBodXJ0OyB0aGV5IGltcHJvdmVkIHRvIDMwLTE5IHdpdGggaGltLjwvcD4KPHA+SmFtZXMgc2FpZCBpdCB3YXMgZ3JlYXQgdG8gaGF2ZSBMb3ZlIGJhY2ssIGJ1dCBoaXMgaW5pdGlhbCBjb21tZW50IGNhcnJpZWQgbGl0dGxlIGV4Y2l0ZW1lbnQgd2hlbiBhc2tlZCBhYm91dCBMb3ZlJiM4MjE3O3MgaW1wYWN0LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0ZpcnN0IG9mIGFsbCBqdXN0IGhhdmluZyBhbm90aGVyIGJvZHkgaXMgZ3JlYXQgZm9yIG91ciB0ZWFtLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZW4ganVzdCBoaXMgYmFza2V0YmFsbCBJUSwgaGlzIGZhbWlsaWFyaXR5IHdpdGggb3VyIHN5c3RlbSwgaGUgZml0cyByaWdodCBiYWNrIGluLiBBbmQgaGlzIGFiaWxpdHkgdG8gc3RyZXRjaCB0aGUgZmxvb3IgYWxsb3dzIG9wcG9zaW5nIGJpZ3Mgbm90IHRvIGp1c3Qgc2l0IGFuZCBjbG9nIHVwIHRoZSBwYWludC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Bc3NvY2lhdGUgaGVhZCBjb2FjaCBMYXJyeSBEcmV3LCBkaXJlY3RpbmcgdGhlIENhdnMgaW4gTHVlJiM4MjE3O3MgYWJzZW5jZSwgd2FzIG11Y2ggbW9yZSB1cGJlYXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB0aG91Z2h0IGhlIGdhdmUgdXMgYSB0cmVtZW5kb3VzIGxpZnQsJiM4MjIxOyBEcmV3IHNhaWQgb2YgTG92ZS4gJiM4MjIwO05vdCBvbmx5IHRoZSBmYWN0IHRoYXQgaGUgbWFkZSBzb21lIHNob3RzLCBidXQgdGhhdCBoZSB3YXMgcHJldHR5IGFjdGl2ZSBkZWZlbnNpdmVseS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMganVzdCByZWFsbHkgZ29vZCB0byBoYXZlIGhpbSBiYWNrLCBiZWluZyBhYmxlIHRvIHJ1biBzb21lIG9mIHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCB3ZSByYW4gcHJpb3IgdG8gaGltIGdldHRpbmcgaHVydC4gSXQgb3BlbnMgdXAgYSBsb3QsIGVzcGVjaWFsbHkgd2hlbiBoZSYjODIxNztzIHBsYXlpbmcgYXQgdGhlIDUgYWdhaW5zdCBhIGNlbnRlciB3aG8mIzgyMTc7cyBub3QgdXNlZCB0byBiZWluZyBvbiB0aGUgcGVyaW1ldGVyLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hlcmUgd2Uga2VlcCBoaW0gYSBsb3QgYW5kIGhlIHJlc3BvbmRlZCByZWFsbHkgd2VsbCB0b25pZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkxvdmUgc2FpZCBoZSB0aG91Z2h0IGhlIGNvdWxkIGhhdmUgZ29uZSBhIGZldyBtb3JlIG1pbnV0ZXMgYW5kIHRoYXQgaGlzIHJoeXRobSBmZWx0IGxpa2UgaXQgZGlkIGVhcmx5IGluIHRoZSBzZWFzb24uIEJ1dCBoZSB3YXMgY3JpdGljYWwgb2YgaGlzIGRlY2lzaW9uLW1ha2luZywgY2l0aW5nIGEgY29tbW9uIGJhY2stZG9vciBwYXNzIHRvIEphbWVzIHRoYXQgcmVzdWx0ZWQgaW4gYSBoYWxmLWNvdXJ0IHZpb2xhdGlvbiBhbmQgYSBjb3VwbGUgJiM4MjIwO3N3aW5nLXN3aW5ncyYjODIyMTsgYXJvdW5kIHRoZSBwZXJpbWV0ZXIgdGhhdCBoZSBmYWlsZWQgdG8gc2VlLjwvcD4KPHA+TG92ZSBwbGF5ZWQgaGlzIGZpcnN0IGdhbWUgd2l0aCBndWFyZHMgR2VvcmdlIEhpbGwgYW5kIEpvcmRhbiBDbGFya3NvbiwgYWNxdWlyZWQgYXQgdGhlIHRyYWRlIGRlYWRsaW5lLiBMb3ZlIHN0aWxsIGhhc24mIzgyMTc7dCBwbGF5ZWQgd2l0aCB0d28gb3RoZXIgbmV3Y29tZXJzICYjODIxMjsgY2VudGVyIExhcnJ5IE5hbmNlIEpyLiAoc29yZSByaWdodCBoYW1zdHJpbmcpIGFuZCBndWFyZCBSb2RuZXkgSG9vZCAobG93ZXIgYmFjayBzdHJhaW4pLCB3aG8gY291bGQgcmV0dXJuIHNvb24uIExvdmUmIzgyMTc7cyBvbGQgcnVubmluZyBtYXRlLCBjZW50ZXIgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiAoc3ByYWluZWQgcmlnaHQgYW5rbGUpLCBtYXkgYWxzbyBiZSBiYWNrIHRoaXMgd2Vlay48L3A+CjxwPlRoZSBDYXZzIHdlcmUgZGVzcGVyYXRlIHRvIGZpbmQgYSBjb25zaXN0ZW50IE5vLiAyIHNjb3JlciBpbiBoaXMgYWJzZW5jZSwgYnV0IExvdmUgY291bGQgaGF2ZSBxdWVzdGlvbmVkIHdoZXJlIGhlJiM4MjE3O2QgZml0IHdpdGggYWxsIHRoZSBjaGFuZ2VzIGFzIGhlIHJldHVybmVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1llcyBhbmQgbm8sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBjYW4gYWx3YXlzIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgcGxheSBteSBnYW1lLiBCdXQgYXMgZmFyIGFzIGZpbmRpbmcgb3V0IHdoZXJlIHRvIHBpY2stYW5kLXBvcCBhbmQgd2hlcmUgdG8gcGljay1hbmQtcm9sbCwgSSBqdXN0IGZlbHQgYSBsaXR0bGUgcnVzdHkgb24gdGhhdC4gSXQmIzgyMTc7cyBmaWd1cmluZyBvdXQgd2hlbiBhbmQgd2hlcmUgdG8gcm9sbCBhbmQga2luZCBvZiBiZWluZyBiYWNrIGF0IHRoZSA1IGFuZCBkb2luZyB0aGF0IGFnYWluLiBJJiM4MjE3O2xsIGdldCBiZXR0ZXIuIE9uY2UgSSB3YXRjaCBzb21lIGZpbG0gdG9tb3Jyb3cgYW5kIHBpY2sgbXkgc3BvdHMgYSBsaXR0bGUgYmV0dGVyLCBpdCB3aWxsIGJlIGFsbCBnb29kLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPktvcnZlciBzYWlkIGhlIGxpa2VkIHdoYXQgaGUgc2F3IGZyb20gTG92ZSwgZXNwZWNpYWxseSBjb25zaWRlcmluZyB0aGUgbGVuZ3RoIG9mIGhpcyBsYXlvZmYuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBzdWNoIGEgdGhyZWF0LCYjODIyMTsgS29ydmVyIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHBsYXlpbmcgY2VudGVyIGFuZCB0aGUgY2VudGVycyBoYXZlIHRvIHdvcnJ5IGFib3V0IGhpbS4gSWYgaXQmIzgyMTc7cyBhIGJpZyBndXkgdGhleSBoYXZlIGEgaGFyZCB0aW1lIGNvbWluZyBvdXQgdG8gaGltIGFuZCBpZiBpdCYjODIxNztzIGEgc21hbGxlciBndXkgaGUgY2FuIHBvc3QgaGltIHVwLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0p1c3QgZ2l2ZXMgdXMgYSBsb3Qgb2YgZGlmZmVyZW50IHdheXMgdGhhdCB3ZSBjYW4gYXR0YWNrIGFuZCBjcmVhdGUgdHJpZ2dlcnMuIEkgdGhpbmsgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBzb21lIHRoaW5ncyB0aGF0IHdlIGhhdmUgdG8gaXJvbiBvdXQsIGJ1dCBmb3IgYSBmaXJzdCBuaWdodCBpdCB3YXMgcmVhbGx5IGdvb2QuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LjwvYT4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9hPjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)