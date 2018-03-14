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Cavaliers report: Kyle Korver may return to bench, but maximizing his time with LeBron James remains a priority
Published: March 14, 2018 - 3:01 PM
By Marla Ridenour
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