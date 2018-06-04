Cavaliers report: LeBron James wants Cavs ‘uncomfortable’ in Game 3 despite 8-1 home record

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PQUtMQU5ELCBDYWxpZi46IEdvaW5nIDgtMSBhdCBob21lIGR1cmluZyB0aGUgMjAxOCBwbGF5b2ZmcyBjb3VsZCBiZSBmb29sJiM4MjE3O3MgZ29sZCwgYXMgaW4gdGhlIHNwb3RsZXNzIExhcnJ5IE8mIzgyMTc7QnJpZW4gdHJvcGh5IGdvbGQuPC9wPgo8cD5BdCBsZWFzdCB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHdheSB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBmb3VyLXRpbWUgbGVhZ3VlIE1vc3QgVmFsdWFibGUgUGxheWVyIExlQnJvbiBKYW1lcyBzZWVzIGl0LjwvcD4KPHA+VGhlaXIgb3Bwb25lbnQgaW4gdGhlIE5CQSBGaW5hbHMgZm9yIHRoZSBmb3VydGggY29uc2VjdXRpdmUgc2Vhc29uLCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzLCBoYXMgbm8gJiM4MjIwO2hlYWQgb2YgdGhlIHNuYWtlLCYjODIyMTsgb25lIHN0YXIgdGhhdCB0aGV5IGNhbiBkZWZlbnNpdmVseSBmb2N1cyBvbiBsaWtlIHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2VycyYjODIxNzsgVmljdG9yIE9sYWRpcG8gb3IgdGhlIFRvcm9udG8gUmFwdG9ycyYjODIxNzsgRGVNYXIgRGVSb3phbi4gVGhlIFdhcnJpb3JzIGFyZSBhIG1vcmUgZXhwZXJpZW5jZWQsIGdyaXR0aWVyIGFuZCBiZXR0ZXItc2hvb3RpbmcgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3MsIHdobyB0b29rIHRoZSBDYXZzIHRvIHNldmVuIGdhbWVzIGluIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIGZpbmFscy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGhhdmUgdGhyZWUgZ3V5cyB3aG8gYXJlIHRvcC10aWVyZWQgYmVzdCBzaG9vdGVycyBwcm9iYWJseSBpbiB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgZ2FtZSwgaWYgbm90IHJpZ2h0IG5vdywmIzgyMjE7IENhdnMgZ3VhcmQgR2VvcmdlIEhpbGwgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvIHdlIGhhdmUgb3VyIGhhbmRzIGZ1bGwuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QW5kIHdoaWxlIHRoZSBDYXZzIGFyZSBjb25jZXJuZWQgd2l0aCBTdGVwaGVuIEN1cnJ5LCBLZXZpbiBEdXJhbnQgYW5kIEtsYXkgVGhvbXBzb24sIHJvbGUgcGxheWVycyBhcmUgcm9hbWluZyBmcmVlIGxpa2UgSmFWYWxlIE1jR2VlIGFuZCBTaGF1biBMaXZpbmdzdG9uLCB3aG8gbWFkZSBhbGwgMTEgb2YgdGhlaXIgZmllbGQtZ29hbCBhdHRlbXB0cyBpbiB0aGUgV2FycmlvcnMmIzgyMTc7IDEyMi0xMDMgdmljdG9yeSBpbiBHYW1lIDIgU3VuZGF5IGF0IE9yYWNsZSBBcmVuYS48L3A+CjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgSmFtZXMgaGFkIGEgbWVzc2FnZSBmb3IgdGhlIENhdnMgYXMgdGhleSBmbGV3IGhvbWUgYmVoaW5kIDItMC4gVGhlIHNlcmllcyBzaGlmdHMgdG8gQ2xldmVsYW5kIGZvciBHYW1lIDMgV2VkbmVzZGF5IGFuZCBHYW1lIDQgRnJpZGF5IGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SnVzdCBiZWNhdXNlIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIGhvbWUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtZWFuIHdlIGNhbiByZWxheCwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGlzIGlzIHRoZSBsYXN0IHRlYW0gaW4gdGhlIHdvcmxkIHlvdSB3YW50IHRvIHJlbGF4IGFnYWluc3QuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgcHJvdmVuIHRoZXkgY2FuIHdpbiBvbiBzb21lb25lIGVsc2UmIzgyMTc7cyBmbG9vciBhbmQgZG8gaXQgaW4gYW55IGZhc2hpb24sIGluIGFueSB3YXkuIEkgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBzdGF5IHVuY29tZm9ydGFibGUsIGFuZCBJIGhvcGUgb3VyIGd1eXMgY29udGludWUgdG8gc3RheSB1bmNvbWZvcnRhYmxlIG5vIG1hdHRlciB3aXRoIHVzIGdvaW5nIGJhY2sgaG9tZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5FdmVuIHRob3VnaCB0aGUgQ2F2cyByYWxsaWVkIGZyb20gMi0wIGRlZmljaXRzIGFnYWluc3QgdGhlIFdhcnJpb3JzIGluIHRoZSAyMDE2IEZpbmFscyBhbmQgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2VsdGljcyBpbiB0aGUgbGFzdCByb3VuZCBjYW4mIzgyMTc7dCBsdWxsIHRoZSBDYXZzIGludG8gYSBmYWxzZSBzZW5zZSBvZiBzZWN1cml0eS4gTmVpdGhlciBjYW4gdGhlIGZhY3QgdGhhdCB0aGV5IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgbG9zdCBhdCBob21lIGluIHRoZSBwbGF5b2ZmcyBzaW5jZSBHYW1lIDEgYWdhaW5zdCB0aGUgUGFjZXJzIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZC48L3A+CjxwPlRoZSBDYXZzIGN1dCBhIDE1LXBvaW50IHNlY29uZCBxdWFydGVyIGRlZmljaXQgdG8gZml2ZSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBTdW5kYXksIGJ1dCBLZXZpbiBMb3ZlIGtub3dzIHBsYXlpbmcgaW4gdGhlIFEsIHdoZXJlIHRoZXkgd2VyZSAyOS0xMiBpbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24sIHdvbiYjODIxNzt0IGF1dG9tYXRpY2FsbHkgZ2V0IHRoZW0gb3ZlciB0aGF0IGh1bXAuIEl0IHdvbiYjODIxNzt0IGZpeCBhIGRlZmVuc2UgdGhhdCBhbGxvd2VkIHRoZSBXYXJyaW9ycyB0byBzaG9vdCA1NyBwZXJjZW50LCBhbmQgQ3VycnkgdG8gc2V0IGFuIE5CQSBGaW5hbHMgcmVjb3JkIHdpdGggbmluZSAzLXBvaW50ZXJzIG1hZGUuIDwvcD4KPHA+SW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLCB0aGUgV2FycmlvcnMgcG9zdGVkIHRoZSBzYW1lIDI5LTEyIHJlY29yZCBob21lIGFuZCBhd2F5OyB0aGV5IGFyZSA0LTQgb24gdGhlIHJvYWQgaW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SG9tZS1jb3VydCBhZHZhbnRhZ2UgY2FuIGJlIGEgcmVhbCB0aGluZy4gSSBtZWFuLCB5b3UgbG9vayBhdCBob3cgZ29vZCB0aGUgV2FycmlvcnMgYXJlIGhlcmUgYXQgT3JhY2xlLCBpdCYjODIxNztzIHRoZSBzYW1lIGZvciB1cyBhdCBob21lLCYjODIyMTsgTG92ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgZmVlbCBsaWtlIHdlIGZlZWQgb2ZmIG9mIG91ciBjcm93ZC4gV2UgcmVhbGx5IGdldCB1cCB0byBwbGF5IGF0IGhvbWUuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGtub3cgdGhhdCBjb21lIFdlZG5lc2RheSB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBoYXZlIHRvIGJlIGJldHRlci4gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGNvdXBsZSB0aGluZ3MsIGEgY291cGxlIGNvdmVyYWdlcyB0aGF0IHdlIGJsZXcsIGEgY291cGxlIG1pc2hhcHMgdGhhdCB3ZSBoYWQgb24gdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQsIGEgY291cGxlIGxhcHNlcyB3ZSBoYWQgb24gdGhlIG9mZmVuc2l2ZSBlbmQgd2hlbiB0aGluZ3MgZ290IHN0YWduYW50LiBXZSBqdXN0IGhhdmUgdG8gYmUgYmV0dGVyLCBhbmQgSSB0aGluayBqdXN0IGdvaW5nIGhvbWUgYW5kIGJlaW5nIGluIGZyb250IG9mIG91ciBjcm93ZCBmb3IgR2FtZSAzIG9mIFRoZSBGaW5hbHMgd2lsbCBiZSBodWdlIGZvciB1cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgZW5lcmd5IG9mIHRoZSBob21lIGNyb3dkIG1pZ2h0IGhlbHAgTG92ZSwgd2hvIG1hZGUgMi1vZi0xMCBzaG90cyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBTdW5kYXkgYmVmb3JlIHB1bXBpbmcgaW4gMTMgcG9pbnRzIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLCBhbmQgSi5SLiBTbWl0aCwgNS1mb3ItMTkgaW4gdGhlIHNlcmllcywgMy1mb3ItMTAgYmV5b25kIHRoZSBhcmMuPC9wPgo8cD5TbWl0aCBoYWQgZml2ZSBwb2ludHMsIHR3byByZWJvdW5kcywgdGhyZWUgYXNzaXN0cyBhbmQgdHdvIHN0ZWFscyBpbiAzMSBtaW51dGVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RlcnJpYmxlLCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZCBhZnRlcndhcmQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBzaG9vdCB0aGUgYmFsbCBiZXR0ZXIuIEkmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGRlZmVuZCBiZXR0ZXIgYW5kIGJlIG1vcmUgdm9jYWwgb24gZGVmZW5zZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TaG9vdGluZyBiZXR0ZXIgaGFzIHRvIGJlIGEgZ29hbCBvZiBhbGwgdGhlIENhdnMuIEFsdGhvdWdoIHRoZXkgbWFkZSBtb3JlIDMtcG9pbnRlcnMgb24gdGhlIHJvYWQgKDEyLjcpIHRoYW4gaG9tZSAoMTEuMikgZHVyaW5nIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBhbmQgdGhlaXIgdGVhbSBzY29yaW5nIGF2ZXJhZ2Ugd2FzIG9ubHkgc2xpZ2h0bHkgYmV0dGVyICgxMTEuNSB0byAxMTAuMykgYXQgdGhlIFEsIHRoZXJlIGlzIG1vcmUgb2YgYSBkaXNwYXJpdHkgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzLiBBdCBob21lIHRoZSBDYXZzIGFyZSBzY29yaW5nIDEwNS44IHBvaW50cyBhbmQgc2hvb3RpbmcgLjQ3NyBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgMzcgcGVyY2VudCBvbiAzcy4gT24gdGhlIHJvYWQgKHdoZXJlIHRoZXkgYXJlIDQtNyksIHRoZXkgaGF2ZSBhdmVyYWdlZCA5OC43IHBvaW50cywgc2hvdCAuNDQyIGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGFuZCAuMzEwIGZyb20gbG9uZyByYW5nZS48L3A+CjxwPkV2ZXJ5IHBvc3Nlc3Npb24gY291bnRzIGFnYWluc3QgdGhlIFdhcnJpb3JzLCBhbmQgc28gZG9lcyB0aGF0IDcuMSBob21lL3JvYWQgcG9pbnQgZGlzcGFyaXR5LiA8L3A+CjxwPlVzaW5nIExvdmUgYW5kIFNtaXRoIGFzIGV4YW1wbGVzLCBib3RoIGhhdmUgYmVlbiBkcmFtYXRpY2FsbHkgYmV0dGVyIGluIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uIGF0IGhvbWUuIExvdmUgaXMgc2hvb3RpbmcgLjM4NSBvbiAzcyBhdCB0aGUgUSwgLjI5MSBvbiB0aGUgcm9hZCwgYWx0aG91Z2ggaGlzIHJvYWQgZmllbGQtZ29hbCBwZXJjZW50YWdlICguNDEzIHRvIC4zNjMpIGlzIGJldHRlci4gU21pdGggaGFzIHNob3QgLjM4NSBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgLjM5MCBvbiAzcyBhdCBob21lLCBhcyBjb21wYXJlZCB0byAuMzQ0IGFuZCAuMzIwIG9uIHRoZSByb2FkLjwvcD4KPHA+QW5vdGhlciAmIzgyMjA7dW5jb21mb3J0YWJsZSYjODIyMTsgYXNwZWN0IHRvIHRoZSBzZXJpZXMgaXMgd2hhdCB0aGUgV2FycmlvcnMgZGlkIHRvIEphbWVzIGRlZmVuc2l2ZWx5IGluIEdhbWUgMi4gQWZ0ZXIgSmFtZXMgc2NvcmVkIGEgY2FyZWVyIHBsYXlvZmYtaGlnaCA1MSBwb2ludHMgd2l0aCBlaWdodCByZWJvdW5kcyBhbmQgZWlnaHQgYXNzaXN0cyBpbiB0aGUgR2FtZSAxIG92ZXJ0aW1lIGxvc3MsIGhlIHRvdGFsZWQgMjkgcG9pbnRzLCBuaW5lIHJlYm91bmRzIGFuZCAxMyBhc3Npc3RzIGluIEdhbWUgMiwgYXMgd2VsbCBhcyBjb21taXR0aW5nIGZpdmUgb2YgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IDExIHR1cm5vdmVycy48L3A+CjxwPlRoZXJlIHdlcmUgdGltZXMgd2hlbiBKYW1lcyB3YXMgc2hvb3Rpbmcgd2l0aCBhIGNvdXBsZSBzZWNvbmRzIGxlZnQgb24gdGhlIHNob3QgY2xvY2sgYXMgdGhlIFdhcnJpb3JzIGJsaXR6ZWQgaGltIG1vcmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SGUgd2FzIHZlcnkgY29tZm9ydGFibGUgaW4gR2FtZSAxLiBJIHRob3VnaHQgd2UgYXQgbGVhc3QgbWFkZSBoaW0gc29tZXdoYXQgdW5jb21mb3J0YWJsZSBhdCB0aW1lcywmIzgyMjE7IFdhcnJpb3JzIGNvYWNoIFN0ZXZlIEtlcnIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZG8geW91ciBiZXN0LiBZb3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHByZXNzdXJlIGhpbS4gWW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBrbm93IGhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gZW5kIHVwIHdpdGggMzAgcG9pbnRzIGFuZCBhIHRyaXBsZS1kb3VibGUgYW5kIGFsbCB0aGF0IHN0dWZmIGJlY2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyB0aGF0IGdvb2QuIEJ1dCB3ZSBqdXN0IG1hZGUgdGhpbmdzIGEgbGl0dGxlIG1vcmUgZGlmZmljdWx0IGZvciBoaW0gdG9uaWdodC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5QbGF5aW5nIDQ0IG1pbnV0ZXMsIEphbWVzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhZ3JlZSB0aGF0IHRoZSBXYXJyaW9ycyBtYWRlIGhpbSB3b3JrIGhhcmRlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIEkgb25seSBnb3QgdGlyZWQgb25jZSB0b25pZ2h0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgbGlrZWx5IHJlZmVycmluZyB0byBoaXMgZml2ZS1wb2ludCBzZWNvbmQgcXVhcnRlci4gJiM4MjIwO1RoZXkgZG91YmxlZCBtZSBhIGZldyB0aW1lcyB3aGVuIEkgY2F1Z2h0IHRoZSBiYWxsIGluIHRoZSBwb3N0LCBzb21ldGhpbmcgdGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZG8gaW4gR2FtZSAxLiBTbyBJIGdvdCBvZmYgdGhlIGJhbGwsIHRydXN0ZWQgbXkgdGVhbW1hdGVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBXYXJyaW9ycyBjb3VsZCBtYWtlIEphbWVzIGV2ZW4gbW9yZSB1bmNvbWZvcnRhYmxlIGlmIHN3aW5nbWFuIEFuZHJlIElndW9kYWxhIGNhbiByZXR1cm4gYWZ0ZXIgbWlzc2luZyBzaXggY29uc2VjdXRpdmUgcGxheW9mZiBnYW1lcyB3aXRoIGEgYm9uZSBicnVpc2UgaW4gaGlzIGxlZnQga25lZS4gVGhlIE1WUCBvZiB0aGUgMjAxNSBGaW5hbHMsIGluIGxhcmdlIHBhcnQgYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgZGVmZW5zZSBvbiBKYW1lcywgdG9sZCBDaHJpcyBIYXluZXMgb2YgRVNQTiB0aGF0IGhlIGhhcyBiZWVuIHBhaW4gZnJlZSBmb3Igc2V2ZXJhbCBkYXlzLiBLZXJyIHNhaWQgYmVmb3JlIEdhbWUgMiB0aGF0IGhlIHdhcyBvcHRpbWlzdGljIElndW9kYWxhIHdvdWxkIHBsYXkgaW4gdGhlIHNlcmllcy48L3A+CjxwPkZvciB0aGUgQ2F2cywgdGhlIGNoYWxsZW5nZSBoYXMgaW50ZW5zaWZpZWQsIGFsb25nIHdpdGggdGhlIHByZXNzdXJlLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEgdGVhbSB0aGF0IHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGJlIGRvd24gMC0zIGFnYWluc3QsJiM4MjIxOyBMb3ZlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5UaGVpciBzdGF0cyBtYXkgYmUgYmV0dGVyIGJlZm9yZSB0aGVpciBlbnJhcHR1cmVkIGhvbWUgY3Jvd2Qgb2YgMjAsNTYyLCBidXQgSmFtZXMgc3RpbGwgd2FudHMgdGhlIENhdnMgZm9jdXNlZCBmb3IgR2FtZSAzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIHBsYXllZCBzb21lIHJlYWxseSBnb29kIGJhc2tldGJhbGwgb24gb3VyIGhvbWUgZmxvb3IuIEJ1dCB0aGF0IHNob3VsZG4mIzgyMTc7dCBnaXZlIHVzIGFueSBjb21mb3J0LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHNob3VsZCBzdGlsbCBiZSB1bmNvbWZvcnRhYmxlIHdpdGggdGhlIHNlcmllcyBhcyB3ZSB3ZXJlIGluIEdhbWUgMSBhbmQgYXMgd2Ugd2VyZSB0b25pZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi48L2E+IEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSi4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==