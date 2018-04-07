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Cavaliers report: Thanks to confidence boost from Kyle Korver, Jeff Green rediscovers his 3-point prowess at the perfect time
Published: April 7, 2018 - 12:20 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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