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Cavaliers’ star LeBron James appreciative of proposed statue of him in Akron
Published: May 21, 2018 - 11:25 AM | Updated: May 21, 2018 - 11:35 AM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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