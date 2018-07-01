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Cavs GM Koby Altman speaks with LeBron James, Rich Paul as free agency opens; Nuggets emerge as dark-horse team
Published: July 1, 2018 - 10:24 AM

By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

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