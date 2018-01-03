Celtics 102, Cavaliers 88: Listless Cavs appear to be waiting for Isaiah Thomas as road woes continue

Published: January 3, 2018 - 10:29 PM | Updated: January 3, 2018 - 11:17 PM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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