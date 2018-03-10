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Clippers 116, Cavaliers 102: Clippers’ DeAndre Jordan, Montrezl Harrell batter Cavs inside, halt five-game road winning streak
Published: March 10, 2018 - 1:08 AM
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