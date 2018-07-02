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Dan Gilbert vows to retire LeBron James’ No. 23 in statement: ‘You came home and delivered the ultimate goal’
Published: July 2, 2018 - 8:59 AM | Updated: July 2, 2018 - 9:10 AM

By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

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