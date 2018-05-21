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Eastern Conference finals/Cavaliers 111, Celtics 102: LeBron scores 44, Cavs get even in series
Published: May 21, 2018 - 11:37 PM | Updated: May 21, 2018 - 11:56 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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