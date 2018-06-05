Gamer: LeBron appearing on cover of NBA 2K video game

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Published: June 5, 2018 - 9:25 AM | Updated: June 5, 2018 - 10:08 AM
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Tom Withers

Associated Press

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