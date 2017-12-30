Jazz 104, Cavaliers 101: LeBron James’ losing streak in Utah continues as ugly third quarter dooms Cavs

Published: December 30, 2017 - 10:40 PM | Updated: December 30, 2017 - 11:10 PM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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