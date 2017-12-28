Kings 109, Cavaliers 95: Vince Carter turns back the clock as punchless Cavs fall to 0-2 on road trip

Published: December 28, 2017 - 12:34 AM | Updated: December 28, 2017 - 8:41 AM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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