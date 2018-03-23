Larry Nance Jr. upgraded to questionable for Friday’s game vs. Suns

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DZW50ZXIgTGFycnkgTmFuY2UgSnIuIChzb3JlIHJpZ2h0IGhhbXN0cmluZyksIGd1YXJkIFJvZG5leSBIb29kIChsb3dlciBiYWNrIHN0cmFpbikgYW5kIGNlbnRlciBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIChzcHJhaW5lZCByaWdodCBhbmtsZSkgYXJlIGxpc3RlZCBhcyBxdWVzdGlvbmFibGUgZm9yIHRoZSBDYXZhbGllcnMmIzgyMTc7IGhvbWUgZ2FtZSBGcmlkYXkgbmlnaHQgYWdhaW5zdCB0aGUgUGhvZW5peCBTdW5zLjwvcD4KPHA+TmFuY2XigJlzIHN0YXR1cyB3YXMgdXBncmFkZWQ7IEhvb2QgYW5kIFRob21wc29uIHdlcmUgcXVlc3Rpb25hYmxlIGZvciBXZWRuZXNkYXnigJlzIGhvbWUgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMgYnV0IGRpZCBub3QgcGxheS48L3A+CjxwPkZvcndhcmQgQ2VkaSBPc21hbiAobGVmdCBoaXAgc3RyYWluKSBhbmQgZ3VhcmQgS3lsZSBLb3J2ZXIgKGJlcmVhdmVtZW50KSBhcmUgb3V0IGFnYWluc3QgdGhlIFN1bnMuPC9wPgo8cD5OYW5jZSBoYXMgbm90IHBsYXllZCBzaW5jZSBNYXJjaCAxMyBhdCBQaG9lbml4LCB3aGVuIGhlIHdhcyBsaWZ0ZWQgYWZ0ZXIgYWJvdXQgMTUgbWludXRlcyBpbiB0aGUgQ2F2c+KAmSByb3V0LjwvcD4KPHA+VGhvbXBzb24gaGFzIHNhdCBvdXQgbmluZSBnYW1lcyBzaW5jZSBiZWluZyBodXJ0IE1hcmNoIDMgYXQgaG9tZSBhZ2FpbnN0IERlbnZlci4gQWxzbyBtaXNzaW5nIDE5IGdhbWVzIGluIE5vdmVtYmVyIGFuZCBEZWNlbWJlciB3aXRoIGEgbGVmdCBjYWxmIHN0cmFpbiwgVGhvbXBzb24gaGFzIHNlZW4gYWN0aW9uIGluIDQyIGdhbWVzIHdpdGggMjEgc3RhcnRzLjwvcD4KPHA+SG9vZCBoYXMgbWlzc2VkIGZpdmUgb2YgdGhlIGxhc3Qgc2l4IGdhbWVzLCB3aXRoIHRoZSBleGNlcHRpb24gTWFyY2ggMTUgYXQgUG9ydGxhbmQsIHdoZW4gaGUgdHdlYWtlZCBoaXMgYmFjayBhZ2Fpbi48L3A+Cg==