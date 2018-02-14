LeBron James seizes leadership role for Cavaliers’ young, hungry newcomers, as his hoarse voice attests

Published: February 14, 2018 - 2:58 PM | Updated: February 14, 2018 - 3:01 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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