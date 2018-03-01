LeBron James shoots down rumor he was checking out Philadelphia-area schools over All-Star break: ‘That’s disgusting’

Published: March 1, 2018 - 12:17 PM | Updated: March 1, 2018 - 1:38 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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