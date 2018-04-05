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LeBron James surprises family with work on civil rights documentary
Published: April 5, 2018 - 3:49 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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