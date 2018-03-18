Marla Ridenour: Joy in LeBron James’ performances carries hint of hope that Cavaliers’ bizarre season can be saved

Published: March 18, 2018 - 4:33 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BZnRlciBKb3JkYW4gQ2xhcmtzb24gY29ubmVjdGVkIG9uIGEgMjItZm9vdCBwdWxsdXAganVtcGVyIHRoYXQgbGVkIHRvIGEgY3J1Y2lhbCBmb3VyLXBvaW50IHBsYXkgU2F0dXJkYXkgYXQgQ2hpY2FnbywgQ2F2YWxpZXJzIHN0YXIgTGVCcm9uIEphbWVzIGdhdmUgdGhlIDI1LXllYXItb2xkIGd1YXJkIGEgcGF0IG9uIHRoZSBoZWFkLjwvcD4KPHA+SXQgd2FzIHRoZSBzYW1lIGtpbmQgb2YgdGFwIG9mIGFwcHJvdmFsIHRoYXQgZmVsdCBsaWtlIGEgc2lnbiBvZiBlbmRlYXJtZW50IHdoZW4gSmFtZXMgcmVhY3RlZCB0byBzaW1pbGFyIGZlYXRzIGJ5IEt5cmllIElydmluZyBkdXJpbmcgdGhlaXIgdGhyZWUgc2Vhc29ucyB0b2dldGhlci48L3A+CjxwPkphbWVzIGhhZCB0byBsaWtlIHRoZSBzdGVlbHkgZGV0ZXJtaW5hdGlvbiBvZiBDbGFya3Nvbiwgd2hvIGRyYWluZWQgdGhlIHNob3Qgd2l0aCAxOjI3IHJlbWFpbmluZyBhZnRlciBtaXNzaW5nIGhpcyBwcmV2aW91cyB0aHJlZSBhdHRlbXB0cy4gSmFtZXMgaGFkIHRvIGZlZWwgZ29vZCBhYm91dCB0aGUgd2F5IHRoYXQgQ2xhcmtzb24gaGFuZGxlZCB0aGUgcGFzcyBoZSByaWZsZWQgdG8gdGhlIGNvcm5lciwgcHV0dGluZyBpdCB1cCB3aXRob3V0IGhlc2l0YXRpb24uIEphbWVzIGxvdmVkIHRoZSByYW1pZmljYXRpb25zIGFzIHRoZSB2aWN0b3J5IGF0IFVuaXRlZCBDZW50ZXIgaGVscGVkIHRoZSBDYXZzIGVuZCB0aGVpciBsb25nZXN0IHJvYWQgdHJpcCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIDMtMy48L3A+CjxwPlRoZSBDYXZzIGZpbmlzaGVkIHRoZSBqb3VybmV5IGluIHRoaXJkIHBsYWNlIGluIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UsIHRoZSBzYW1lIHNwb3QgdGhleSBoZWxkIHdoZW4gdGhleSBkZXBhcnRlZC48L3A+CjxwPlRoZSBhZHZlcnNpdHkgZmFjZWQgZHVyaW5nIHRoZWlyIDEyIG5pZ2h0cyBhd2F5IGFuZCB0aGUgZmlnaHQgdGhlIHNob3J0aGFuZGVkIENhdnMgc2hvd2VkIGluIHRoZWlyIGZpbmFsIHR3byBnYW1lcyBtYXkgaGF2ZSBkcmF3biB0aGVtIGNsb3NlciwgZXZlbiBpZiB0aGUgQ2xhcmtzb24gdGFwIHdhcyBqdXN0IGEgcHJvZHVjdCBvZiB0aGUgbW9tZW50IGFuZCBub3QgYSBzaWduIG9mIGJvbmRpbmcuPC9wPgo8cD5UaGV5IHBsYXllZCB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgYWdhaW5zdCB0aGUgQnVsbHMgd2l0aG91dCBzaXggcGxheWVycyBhbmQgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSwgd2hvIHJlbWFpbmVkIGluIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBhZnRlciBoYWxmdGltZSB3aXRoIGFuIGlsbG5lc3MuPC9wPgo8cD5JdCBtYXJrZWQgdGhlIHRoaXJkIHRpbWUgdGhpcyBzZWFzb24gdGhhdCBMdWUgaGFkIGJlZW4gZm9yY2VkIHRvIGxlYXZlIG9yIG1pc3MgYSBnYW1lLiBPbiBGZWIuIDYgYXQgT3JsYW5kbywgaGUgZGVwYXJ0ZWQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyIGFuZCBkaWQgbm90IHJldHVybi4gQXNzb2NpYXRlIGhlYWQgY29hY2ggTGFycnkgRHJldyBhbHNvIHRvb2sgb3ZlciBiZWZvcmUgYSBob21lIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgQnVsbHMgb24gRGVjLiAyMSwgd2hlbiBMdWUgd2FzIHRvbyBzaWNrIHRvIHdvcmsuPC9wPgo8cD5KYW1lcyB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBpbiBDaGljYWdvIGFmdGVyd2FyZCB0aGF0IEx1ZSBpcyBiYXR0bGluZyB0aGUgc2FtZSBpc3N1ZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGNhdGNoIHVzIG9mZiBndWFyZCBiZWNhdXNlIGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBkZWFsaW5nIHdpdGggaXQgZm9yIHNvIGxvbmcgbm93LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCBhbnl0aW1lIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY29tZSBiYWNrIHRvIHRoZSBiZW5jaCwgaXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGFuIGFsYXJtIGdvaW5nIG9mZi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHRoZSBjYXB0YWluIG9mIHRoZSBzaGlwICYjODIzMDsgd2Ugd29ycnkgYWJvdXQgaGlzIGhlYWx0aCwgb2J2aW91c2x5LiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2F5IG1vcmUgaW1wb3J0YW50IHRoYW4gdGhpcyBnYW1lIG9mIGJhc2tldGJhbGwuIFdlIGtub3cgaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGRvaW5nIGV2ZXJ5dGhpbmcgaGUgbmVlZHMgdG8gZG8gdG8gc3RheSBoZWFsdGh5LCB0YWtlIGV2ZW4gbW9yZSBtZWFzdXJlcyB0byBnZXQgaGltc2VsZiByaWdodC4gRXZlcnl0aGluZyB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBnb2luZyBvbiB3aXRoIG91ciB5ZWFyLCBpdCYjODIxNztzIGp1c3QgYW5vdGhlciBvbmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+T24gdGhlIHJvYWQgdHJpcCwgdGhlIENhdnMgYWxzbyBsb3N0IFJvZG5leSBIb29kIChsb3dlciBiYWNrIHN0cmFpbikgYW5kIENlZGkgT3NtYW4gKGxlZnQgaGlwIHN0cmFpbikgTWFyY2ggOSBhZ2FpbnN0IHRoZSBDbGlwcGVycyBhbmQgTGFycnkgTmFuY2UgSnIuIChzb3JlIHJpZ2h0IGhhbXN0cmluZykgVHVlc2RheSBhZ2FpbnN0IHRoZSBTdW5zLiBLeWxlIEtvcnZlciBsZWZ0IHRoZSB0ZWFtIGJlZm9yZSBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIGdhbWUgdG8gYXR0ZW5kIHRvIGEgcGVyc29uYWwgbWF0dGVyLiBUaGUgQ2F2cyB3ZXJlIGFscmVhZHkgd2l0aG91dCBmaXZlLXRpbWUgQWxsLVN0YXIgS2V2aW4gTG92ZSAoZnJhY3R1cmVkIGxlZnQgaGFuZCkgYW5kIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gKHNwcmFpbmVkIHJpZ2h0IGFua2xlKS48L3A+CjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgMy0zIGZlbHQgc28gc2F0aXNmeWluZy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGNhbGwgdGhpcyBhIHZlcnkgc3VjY2Vzc2Z1bCB0cmlwICYjODIzMDsgZ2l2ZW4gdGhlIGNpcmN1bXN0YW5jZXMgb2Ygd2hhdCB3ZSBoYWQgdG8gZW5kdXJlLCYjODIyMTsgRHJldyB0b2xkIHRoZSBtZWRpYSBpbiBDaGljYWdvLjwvcD4KPHA+V2hpbGUgTG92ZSBob3BlcyB0byByZXR1cm4gZm9yIEZyaWRheSYjODIxNztzIGhvbWUgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBTdW5zIGFuZCBUaG9tcHNvbiBjb3VsZCBiZSBnZXR0aW5nIGNsb3Nlciwgc29tZSBDYXZzIGNhbGxlZCBvbiB0byBkbyBtb3JlIGNhbWUgdGhyb3VnaC48L3A+CjxwPkNsYXJrc29uIHNjb3JlZCA1NiBwb2ludHMgKDE4LjcpIGluIHRoZSBmaW5hbCB0aHJlZSBnYW1lcyBhbmQgYXZlcmFnZWQgMTQuOCBvbiB0aGUgcm9hZCB0cmlwLiBKb3NlIENhbGRlcm9uIHRvb2sgb3ZlciBhdCBwb2ludCBndWFyZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBCdWxscyBhbmQgdGhlIENhdnMgaW1wcm92ZWQgdG8gMTgtOCBpbiBnYW1lcyBoZSBzdGFydHMuIEFsdGhvdWdoIENhbGRlcm9uIGRpZCBub3QgcGxheSBhdCBQb3J0bGFuZCBvciBEZW52ZXIsIGhlIHRvdGFsZWQgc2l4IG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyAyNSBhc3Npc3RzIGF0IENoaWNhZ28gKHdoZXJlIEphbWVzIGhhZCAxMikgYW5kIGZpdmUgb2YgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyAyNSBhdCBQaG9lbml4ICh3aGVyZSBKYW1lcyBoYWQgMTEpLjwvcD4KPHA+SmVmZiBHcmVlbiwgd2hvIGNhbWUgaW50byBTYXR1cmRheSBzaG9vdGluZyA2LW9mLTMwIGJleW9uZCB0aGUgYXJjIGluIGhpcyBsYXN0IDEwIGdhbWVzLCBjb25uZWN0ZWQgb24gMi1vZi02IGZyb20gbG9uZyByYW5nZSBhbmQgOC1vZi0xNCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBmb3IgMjEgcG9pbnRzIGFnYWluc3QgdGhlIEJ1bGxzLjwvcD4KPHA+Um9va2llIEFudGUgWml6aWMgc3RhcnRlZCBoaXMgc2Vjb25kIGdhbWUgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBhbmQgZGlzcGxheWVkIGhpcyBjb250aW51ZWQgaW1wcm92ZW1lbnQgd2l0aCAxNCBwb2ludHMgYW5kIHNpeCByZWJvdW5kcyBpbiAyMCBtaW51dGVzLjwvcD4KPHA+UGxheWVycyBsaWtlIFppemljIGFuZCBDYWxkZXJvbiBnZXR0aW5nIHBsYXlpbmcgdGltZSBzaG91bGQgYmVuZWZpdCB0aGUgQ2F2cyBnb2luZyBmb3J3YXJkLCBhbG9uZyB3aXRoIGV4dHJhIG1pbnV0ZXMgZm9yIHBsYXllcnMgbGlrZSBDbGFya3Nvbi48L3A+CjxwPlRoZSBDYXZzIGNhbWUgaG9tZSBmaXhhdGVkIG9uIHRoZSBmdXR1cmUsIHdpdGggQ2FsZGVyb24gaG9waW5nIHRoZXkgd2lsbCBoYXZlIGF0IGxlYXN0IGVpZ2h0IG9yIDEwIGdhbWVzIHdpdGggYSBoZWFsdGh5IHJvc3RlciB0byBwdXQgaXQgYWxsIHRvZ2V0aGVyLjwvcD4KPHA+SmFtZXMgd2FudHMgdG8gc2VlIHdoYXQga2luZCBvZiB0ZWFtIHRoZSBDYXZzIGNhbiBiZWNvbWUsIGFsdGhvdWdoIGhlIGFja25vd2xlZGdlZCwgJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBnb2luZyB0byBiZSBjaGFsbGVuZ2luZy4gSXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIHRvIGp1c3QgaGl0IHRoZSBzd2l0Y2ggbGlrZSB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRocm91Z2ggdGhlIGluanVyaWVzIGFuZCBMdWUmIzgyMTc7cyBpbGxuZXNzLCBKYW1lcyBoYXMgY2FycmllZCB0aGUgQ2F2cy4gQWdhaW5zdCB0aGUgQnVsbHMsIGhlIHJlY29yZGVkIGhpcyAxNXRoIHRyaXBsZS1kb3VibGUgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBhbmQgNzB0aCBvZiBoaXMgY2FyZWVyLCBiZWNvbWluZyB0aGUgc2l4dGggaW4gbGVhZ3VlIGhpc3RvcnkgdG8gcmVhY2ggdGhhdCBtYXJrLiBIZSBzY29yZWQgb3IgYXNzaXN0ZWQgb24gMTEgb2YgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGxhc3QgMTUgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+V2l0aCB0aHJlZSB0cmlwbGUtZG91YmxlcyBvbiB0aGUgc2l4LWdhbWUgdHJpcCwgSmFtZXMga2VwdCB0aGUgQ2F2cyBpbiBwb3NpdGlvbiBhbmQgc2hvd2VkIGhlIHRoaW5rcyBiZXR0ZXIgdGltZXMgY291bGQgbGllIGFoZWFkLiBIZSBkZW1vbnN0cmF0ZWQgdGhhdCBub3Qgb25seSB3aXRoIGhpcyBzdGF0IGxpbmUsIGJ1dCB3aXRoIHRoZSBlbmNvdXJhZ2VtZW50IGhlIGdhdmUgaGlzIHRlYW1tYXRlcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gaGF2aW5nIGEgaGVjayBvZiBhIHRpbWUgcGxheWluZyB0aGUgZ2FtZSByaWdodCBub3cgbm8gbWF0dGVyIHdobyYjODIxNztzIGluIHRoZSBsaW5ldXAgZm9yIHVzLCYjODIyMTsgSmFtZXMgdG9sZCB0aGUgbWVkaWEgU2F0dXJkYXkuICYjODIyMDtUaGUgam95IG9mIHRoZSBnYW1lIGlzIHZlcnkgaGlnaCBmb3IgbWUgcmlnaHQgbm93LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBleHViZXJhbmNlIGluIEphbWVzJiM4MjE3OyBwZXJmb3JtYW5jZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgYSBjZWxlYnJhdG9yeSBoZWFkIHRhcCAmIzgyMTI7IHNlZW0gdG8gaW5kaWNhdGUgaGUgc3RpbGwgYmVsaWV2ZXMgYSBzdHJhbmdlIHNlYXNvbiBjYW4gYmUgc2FsdmFnZWQuIENvbnNpZGVyaW5nIHdoYXQgdGhlIENhdnMgaGF2ZSBiZWVuIHRocm91Z2gsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHNpZ25hbCBzb3JlbHkgbmVlZGVkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DYXZzIHRvIHNpZ24gV2hpdGU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBDYXZzIGFyZSBzZXQgdG8gc2lnbiBwb3dlciBmb3J3YXJkIE9rYXJvIFdoaXRlIHRvIGEgMTAtZGF5IGNvbnRyYWN0LCBhIHRlYW0gc291cmNlIGNvbmZpcm1lZCBTdW5kYXkuPC9wPgo8cD5XaGl0ZSwgNi1mb290LTggYW5kIDIwNCBwb3VuZHMsIHBsYXllZCA0MSBnYW1lcyBmb3IgdGhlIEhlYXQgb3ZlciB0d28gc2Vhc29ucyBhbmQgYXZlcmFnZWQgMi45IHBvaW50cyBhbmQgMi4zIHJlYm91bmRzLiBHZXR0aW5nIGluIHNpeCBnYW1lcyB0aGlzIHNlYXNvbiwgV2hpdGUsIDI1LCB3YXMgdHJhZGVkIHRvIHRoZSBIYXdrcyBvbiBGZWIuIDggYW5kIHRoZW4gd2FpdmVkLjwvcD4KPHA+VGhlIENhdnMgaGFkIHR3byByb3N0ZXIgc3BvdHMgb3BlbiBhbmQgbGVhZ3VlIHJ1bGVzIHJlcXVpcmVkIHRoZW0gdG8gc2lnbiBhIDE0dGggcGxheWVyLiBXaGl0ZSB3aWxsIGNvc3QgdGhlIENhdnMgYXBwcm94aW1hdGVseSAkNDAwLDAwMCBpbiBzYWxhcnkgYW5kIHRheGVzLjwvcD4KPHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LjwvYT4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9hPjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)