Marla’s 44 shots from beyond the arc on mixed signals from LeBron: Family vs. lure of ‘championship mode’

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Cleveland Cavaliers forward LeBron James drives against Golden State Warriors forward Kevin Durant in the first quarter of Game 4 of the NBA Finals on Friday, June 8, 2018, at Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. (Leah Klafczynski/Beacon Journal/Ohio.com)
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