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NBA Eastern Conference finals: Kyle Korver brings shot-making, blocks, hustle to court as Cavaliers return to Boston for Game 5 in 2-2 series
Published: May 22, 2018 - 5:14 AM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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