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NBA Playoffs: Cavaliers move past grueling series with Pacers to meet Raptors in the Eastern Conference semifinals
Published: April 30, 2018 - 3:25 PM | Updated: April 30, 2018 - 3:41 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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