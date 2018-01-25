No surprise: Cavaliers return Tristan Thompson to lineup, move Kevin Love back to power forward

Published: January 25, 2018 - 3:11 PM | Updated: January 25, 2018 - 3:13 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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