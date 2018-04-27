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Pacers 121, Cavaliers 87: Victor Oladipo powers Pacers past Cavs to force Game 7
Published: April 27, 2018 - 10:57 PM
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By Michael Marot
Associated Press
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