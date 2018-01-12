Pacers 97, Cavaliers 95: Cavs display better effort, but blow 22-point lead as road trip mercifully ends

Published: January 12, 2018 - 9:43 PM | Updated: January 12, 2018 - 11:19 PM
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By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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