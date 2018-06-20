Potential draft targets for the Cavaliers

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJlJiM4MjE3O3MgYSBsb29rIGF0IGZpdmUgcHJvc3BlY3RzIHRoZSBDYXZzIGNvdWxkIHNlbGVjdCBpbiBUaHVyc2RheSYjODIxNztzIE5CQSBEcmFmdC4gKFF1b3RlcyB2aWEgdGhlIE5CQS4pOjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UcmFlIFlvdW5nPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPlBvc2l0aW9uOiA8L3N0cm9uZz5QRzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2xsZWdlL0NsYXNzOjwvc3Ryb25nPiBPa2xhaG9tYS9GcmVzaG1hbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IZWlnaHQvV2VpZ2h0Ojwvc3Ryb25nPiA2LTEmIzE5MDssIDE3OCBwb3VuZHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2hhdCBoZSBicmluZ3M6PC9zdHJvbmc+IFlvdW5nIGJlY2FtZSB0aGUgZmlyc3QgcGxheWVyIGluIE5DQUEgRGl2aXNpb24gSSBoaXN0b3J5IHRvIGxlYWQgdGhlIGNvdW50cnkgaW4gYm90aCBzY29yaW5nICgyNy40KSBhbmQgYXNzaXN0cyAoOC43KS4gSGUgd2FzIHRoZSBmaXJzdCBOQ0FBIG1ham9yLWNvbmZlcmVuY2UgcGxheWVyIHRvIHRvdGFsIDgwMCBwb2ludHMgYW5kIDI1MCBhc3Npc3RzIGluIHRoZSBzYW1lIHNlYXNvbiBhbmQgdGllZCB0aGUgTkNBQSBzaW5nbGUtZ2FtZSBhc3Npc3RzIHJlY29yZCB3aXRoIDIyIGFnYWluc3QgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIFN0YXRlLiBIaXMgMy43IDMtcG9pbnRlcnMgcGVyIGdhbWUgcmFua2VkIGZvdXJ0aCBpbiB0aGUgbmF0aW9uIGFuZCBoZSBwb3N0ZWQgZm91ciA0MC1wb2ludCBnYW1lcy4gQSBzbW9vdGggYmFsbC1oYW5kZXIgd2hvIGV4Y2VscyBhdCBjaGFuZ2luZyBzcGVlZHMsIFlvdW5nIGNhbiBzY29yZSBmcm9tIGFsbCBvdmVyIHRoZSBjb3VydC4gSGUgYWxzbyBoYXMgYmVlbiBwcmFpc2VkIGZvciBoaXMgY291cnQgdmlzaW9uIGFuZCBmZWVsIGZvciB0aGUgcGljay1hbmQtcm9sbC4gQ2F2cyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlLCBhIHBvaW50IGd1YXJkIGF0IE5lYnJhc2thLCBwbGF5ZWQgdHdvIHllYXJzIGluIHRoZSBCaWcgMTIgYWdhaW5zdCBZb3VuZyYjODIxNztzIGZhdGhlciwgUmF5Zm9yZCwgYSBUZXhhcyBUZWNoIHBvaW50IGd1YXJkLiBUaGUgYmlnZ2VzdCBrbm9jayBvbiBUcmFlIFlvdW5nIGlzIE9rbGFob21hJiM4MjE3O3MgMi05IHN3b29uIHRvIGVuZCB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5RdW90ZTogPC9zdHJvbmc+JiM4MjIwO0p1c3QgdGhlIGNvbmZpZGVuY2UgaGUgcGxheXMgd2l0aC4gSSBjYWxsIGl0IHRoZSBmbGFpciwgYnV0IGl0IHNlZW1zIGxpa2UgaGUmIzgyMTc7cyBhbHdheXMgY29tcG9zZWQgYW5kIGtub3dzIHdoYXQgaGUmIzgyMTc7cyB0cnlpbmcgdG8gZG8gZXZlcnkgdGltZSBoZSBoYXMgdGhlIGJhbGwgaW4gaGlzIGhhbmRzLiBIZSBzaG9vdHMgYSBsb3Qgb2YgZGVlcCAzcyBhbmQgaGFzIGEgY3JlYXRpdml0eSB0byBoaXMgZ2FtZSB0aGF0JiM4MjE3O3MganVzdCBzbyBmbHVpZCB0byB3YXRjaC4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgVHdvLXRpbWUgTVZQIFN0ZXBoZW4gQ3VycnkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhvdyBoZSBmaXRzOiA8L3N0cm9uZz5Zb3VuZyB3b3VsZCBnaXZlIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBpbnN0YW50IG9mZmVuc2UsIHN1cHBsYW50aW5nIEdlb3JnZSBIaWxsIG9yIGJ1bXBpbmcgSGlsbCB0byBzaG9vdGluZyBndWFyZC4gVGhlIEt5cmllIElydmluZyB0cmFkZSBtaWdodCBub3QgZmVlbCBhcyBwYWluZnVsIGlmIFlvdW5nIGZhbGxzIHRvIE5vLiA4LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NaWNoYWVsIFBvcnRlciBKci48L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+UG9zaXRpb246IDwvc3Ryb25nPlNGL1BGPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbGxlZ2UvQ2xhc3M6IDwvc3Ryb25nPk1pc3NvdXJpL0ZyZXNobWFuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhlaWdodC9XZWlnaHQ6PC9zdHJvbmc+IDYtMTAmIzE5MDssIDIxMSBwb3VuZHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2hhdCBoZSBicmluZ3M6PC9zdHJvbmc+IFBvcnRlciBwbGF5ZWQgaW4gb25seSB0aHJlZSBnYW1lcywgYXZlcmFnaW5nIDEwIHBvaW50cyBhbmQgNi43IHJlYm91bmRzLCBhZnRlciBzdWZmZXJpbmcgYSBiYWNrIGluanVyeSB0d28gbWludXRlcyBpbnRvIGhpcyBjb2xsZWdlIGRlYnV0LiBIZSB1bmRlcndlbnQgYSBtaWNyb2Rpc2NlY3RvbXkgcHJvY2VkdXJlIG9uIHRoZSBMMyBhbmQgTDQgc3BpbmFsIGRpc2tzIGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmV0dXJuIHVudGlsIE1hcmNoIDggYWdhaW5zdCBHZW9yZ2lhIGluIHRoZSBTRUMgVG91cm5hbWVudC4gVGhlIENhdnMgaGF2ZSBiZWVuIGxpbmtlZCB0byBQb3J0ZXIgZGVzcGl0ZSB0aGUgaW5qdXJ5LiBQb3J0ZXIgaGFzIHNpemUsIGNhbiBjcmVhdGUgaGlzIG93biBzaG90IGFuZCBwb3NzZXNzZXMgc2NvcmluZyBpbnN0aW5jdHMsIGJ1dCBpcyBhbHNvIGZsdWlkIGFuZCBwbGF5cyBhYm92ZSB0aGUgcmltLiBIaXMgd2luZ3NwYW4gbWVhc3VyZWQgNy0wJiMxODg7LiBIZSYjODIxNztzIGNvbnNpZGVyZWQgYW4gYWN0aXZlIGRlZmVuZGVyIHdpdGggZ29vZCB0aW1pbmcuIEhpcyBjb2FjaCBhdCBOYXRoYW4gSGFsZSBIaWdoIFNjaG9vbCBpbiBTZWF0dGxlIHdhcyBmb3JtZXIgTkJBIEFsbC1TdGFyIEJyYW5kb24gUm95LiBBcyBhIGhpZ2ggc2Nob29sIHNlbmlvciwgUG9ydGVyIHdhcyBuYW1lZCBNb3N0IFZhbHVhYmxlIFBsYXllciBvZiB0aGUgTWNEb25hbGQmIzgyMTc7cyBBbGwtQW1lcmljYW4gR2FtZSBhbmQgd2FzIHRoZSBOYWlzbWl0aCBhbmQgR2F0b3JhZGUgbmF0aW9uYWwgcGxheWVyIG9mIHRoZSB5ZWFyLiBIZSBqb2luZWQgRHdpZ2h0IEhvd2FyZCAoMjAwNCksIExlQnJvbiBKYW1lcyAoMjAwMyksIENocmlzIFdlYmJlciAoMTk5MSkgYW5kIEFsb256byBNb3VybmluZyAoMTk4OCkgYXMgdGhlIG9ubHkgcGxheWVycyB0byBhY2NvbXBsaXNoIHRoYXQgZmVhdC4gQXQgdGhlIDIwMTYgVW5kZXItMTggRklCQSBBbWVyaWNhcyB0b3VybmFtZW50LCBQb3J0ZXImIzgyMTc7cyAxNS44IHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSBsZWQgdGhlIFVTQSwgd2hpY2ggYWxzbyBpbmNsdWRlZCBZb3VuZywgTWFya2VsbGUgRnVsdHogYW5kIEphcnJldHQgQWxsZW4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1b3RlOiA8L3N0cm9uZz4mIzgyMjA7SGUgcmVtaW5kcyBtZSBvZiBhIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mICYjODIxMjsgd2hlbiB0aGV5IHdlcmUgYXQgdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIHN0YWdlICYjODIxMjsgS2V2aW4gRHVyYW50IGFuZCBLZXZpbiBHYXJuZXR0LiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBNaXNzb3VyaSBjb2FjaCBDdW9uem8gTWFydGluLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ib3cgaGUgZml0czogPC9zdHJvbmc+QSBmcm9udGNvdXJ0IG9mIEphbWVzLCBLZXZpbiBMb3ZlIGFuZCBQb3J0ZXIgbWlnaHQgYmUgZW5vdWdoIHRvIGNvbnZpbmNlIEphbWVzIHRvIHN0YXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbGxpbiBTZXh0b248L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+UG9zaXRpb246IDwvc3Ryb25nPlBHPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbGxlZ2UvQ2xhc3M6PC9zdHJvbmc+IEFsYWJhbWEvRnJlc2htYW48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SGVpZ2h0L1dlaWdodDo8L3N0cm9uZz4gNi0xJiMxODk7LCAxODMgcG91bmRzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldoYXQgaGUgYnJpbmdzOjwvc3Ryb25nPiBTZXh0b24gbGVkIEFsYWJhbWEgdG8gaXRzIGZpcnN0IE5DQUEgVG91cm5hbWVudCB2aWN0b3J5IHNpbmNlIDIwMDYgYmVmb3JlIGl0IGxvc3QgdG8gZXZlbnR1YWwgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb24gVmlsbGFub3ZhLiBBdmVyYWdpbmcgMTkuMiBwb2ludHMgYW5kIDMuNiBhc3Npc3RzLCBTZXh0b24gc2V0IHRoZSBDcmltc29uIFRpZGUgZnJlc2htYW4gc2NvcmluZyByZWNvcmQgd2l0aCA0MCBwb2ludHMgYWdhaW5zdCBOby4gMTQgTWlubmVzb3RhLCAzMSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYsIGFuZCB0b3RhbGVkIGEgc2Nob29sLXJlY29yZCA3OSBwb2ludHMgaW4gdGhyZWUgU0VDIFRvdXJuYW1lbnQgZ2FtZXMuIEtub3duIGZvciBoaXMgZWxpdGUgc3BlZWQgYW5kIHF1aWNrbmVzcyBhbmQgZmVhcmxlc3NuZXNzIGF0dGFja2luZyB0aGUgYmFza2V0LCBTZXh0b24gaXMgYW4gZXhwbG9zaXZlIGxlYXBlciBhbmQgZmluaXNoZXIsIHdoaWNoIGhlIGNhbiBkbyB3aXRoIGVpdGhlciBoYW5kLiBFU1BOIGFuYWx5c3QgSmF5IEJpbGFzIGNhbGxlZCBTZXh0b24gJiM4MjIwO292ZXJhbGwgdGhlIGJlc3QgcG9pbnQgZ3VhcmQgcHJvc3BlY3QgaW4gdGhlIGRyYWZ0JiM4MjIxOyBkZXNwaXRlIGhpcyAuNDQ3IGZpZWxkLWdvYWwgcGVyY2VudGFnZSwgLjMzNiBvbiAzLXBvaW50ZXJzLiBCaWxhcyBub3RlZCB0aGF0IFNleHRvbiBzaG90IC43NzggZnJvbSB0aGUgZnJlZS10aHJvdyBsaW5lLiAmIzgyMjA7T2Z0ZW4gdGltZXMgd2hlbiBhIGd1eSB3aG8gZG9lc24mIzgyMTc7dCBzaG9vdCBpdCB3ZWxsIGZyb20gdGhlIGZpZWxkIG1ha2VzIGhpcyBmcmVlIHRocm93cywgdGhhdCBtZWFucyBoZSBjYW4gcmVhbGx5IGltcHJvdmUsJiM4MjIxOyBCaWxhcyBzYWlkLiBBbm90aGVyIHF1ZXN0aW9uIG1hcmsgaXMgaG93IFNleHRvbiYjODIxNztzIGJvZHkgd2lsbCBob2xkIHVwIHdpdGggaGlzIHJ1Z2dlZCBzdHlsZS4gQmlsYXMgYWxzbyBzYWlkIFNleHRvbiBtaWdodCBiZSB0aGUgbW9zdCBjb21wZXRpdGl2ZSBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIGRyYWZ0LCBkZXNjcmliaW5nIGhpbSBhcyAmIzgyMjA7YSByZWFsIGZpZ2h0ZXIuJiM4MjIxOyBBbGFiYW1hIGhhcyBub3QgaGFkIGEgcGxheWVyIHNlbGVjdGVkIGluIHRoZSB0b3AgMTAgc2luY2UgQW50b25pbyBNY0R5ZXNzIHdlbnQgc2Vjb25kIGluIDE5OTUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1b3RlOiA8L3N0cm9uZz4mIzgyMjA7T2YgYWxsIHRoZSBndXlzIEkmIzgyMTc7dmUgY29hY2hlZCBpbiB0aGUgW05CQV0sIHBsYXllZCBhZ2FpbnN0IGluIHRoZSBsZWFndWUsIGhlIHdhcyBhcmd1YWJseSB0aGUgZmFzdGVzdCBndXkgSSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIHdpdGggYW5kIHdpdGhvdXQgdGhlIGJhc2tldGJhbGwuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHN0cm9uZyBzdGF0ZW1lbnQuIEJ1dCBoZSYjODIxNztzIGdvdCBhIGxvdCBvZiByb29tIHRvIGdyb3cuIEhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gZ2V0IGJldHRlci4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgQWxhYmFtYSBjb2FjaCBBdmVyeSBKb2huc29uLCB0aGUgZm9ybWVyIE1hdmVyaWNrcyBhbmQgTmV0cyBjb2FjaDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ib3cgaGUgZml0czogPC9zdHJvbmc+U2FtZSBhcyBZb3VuZywgd291bGQgc3RlcCBpbnRvIGxpbmV1cCBhdCBwb2ludCBndWFyZCBpbW1lZGlhdGVseS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2hhaSBHaWxnZW91cy1BbGV4YW5kZXI8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+UG9zaXRpb246IDwvc3Ryb25nPlBHPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbGxlZ2UvQ2xhc3M6PC9zdHJvbmc+IEtlbnR1Y2t5L0ZyZXNobWFuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhlaWdodC9XZWlnaHQ6PC9zdHJvbmc+IDYtNiwgMTgwIHBvdW5kczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaGF0IGhlIGJyaW5nczo8L3N0cm9uZz4gR2lsZ2VvdXMtQWxleGFuZGVyIG1vdmVkIGludG8gS2VudHVja3kmIzgyMTc7cyBzdGFydGluZyBsaW5ldXAgb24gSmFuLiA5IGFnYWluc3QgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBhbmQgYXZlcmFnZWQgMTYuNCBwb2ludHMsIDQuNiByZWJvdW5kcyBhbmQgNS43IGFzc2lzdHMgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBhbmQgd2FzIG5hbWVkIE1WUCBvZiB0aGUgU0VDIFRvdXJuYW1lbnQuIEdpbGdlb3VzLUFsZXhhbmRlciBsZWQgVUsgaW4gZnJlZS10aHJvdyBwZXJjZW50YWdlICguODE3KSBhbmQgMy1wb2ludCBwZXJjZW50YWdlICguNDA0KSBhbmQgZmluaXNoZWQgdGhpcmQgaW4gdGhlIFNFQyBpbiBzdGVhbHMgKDgxKSwgYSB0b3RhbCBzdXJwYXNzZWQgYnkgb25seSB0d28gb3RoZXIgV2lsZGNhdCBmcmVzaG1lbiAmIzgyMTI7IFJham9uIFJvbmRvIGFuZCBKb2huIFdhbGwuIEdpbGdlb3VzLUFsZXhhbmRlciBjYW4gcGxheSBhdCBtdWx0aXBsZSBzcGVlZHMsIGlzIGEgY3JhZnR5IHNjb3JlciBhbmQgaGFzIHRoZSBzaXplIGFuZCBzdHJlbmd0aCB0byBndWFyZCBtdWx0aXBsZSBwb3NpdGlvbnMuIEdpbGdlb3VzLUFsZXhhbmRlciBzdGFydGVkIGhpcyBoaWdoIHNjaG9vbCBjYXJlZXIgaW4gaGlzIG5hdGl2ZSBPbnRhcmlvLCBDYW5hZGEsIGJlZm9yZSBtb3ZpbmcgdG8gSGFtaWx0b24gSGVpZ2h0cyBpbiBDaGF0dGFub29nYSwgVGVubi4gIEhpcyBtb3RoZXIgQ2hhcm1haW5lIEdpbGdlb3VzIGNvbXBldGVkIGZvciBDYW5hZGEgYXMgYSBzcHJpbnRlciBpbiB0aGUgMTk5MiBTdW1tZXIgT2x5bXBpY3MuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1b3RlOiA8L3N0cm9uZz4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBuZXZlciBtZXQgYSBraWQgd2hvIGlzIHVuZGlzY2lwbGluZWQgb2ZmIHRoZSBjb3VydCBiZSBkaXNjaXBsaW5lZCBvbiBpdC4gU2hhaSYjODIxNztzIGVudGlyZSBsaWZlIGlzIGRpc2NpcGxpbmVkLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgZm9yY2VkIGJ5IG90aGVycyBhcm91bmQgaGltLiBJdCYjODIxNztzIHRoYXQgYXR0aXR1ZGUgdGhhdCB3aWxsIGVuc3VyZSBoaXMgc3VjY2VzcyBhdCB0aGUgbmV4dCBsZXZlbC4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgS2VudHVja3kgY29hY2ggSm9obiBDYWxpcGFyaTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ib3cgaGUgZml0czogPC9zdHJvbmc+RXZlbiBpZiBoZSBzYXQgYmVoaW5kIEhpbGwgZm9yIGEgdGltZSwgR2lsZ2VvdXMtQWxleGFuZGVyIG1pZ2h0IHVzZSB0aGF0IGRpc2NpcGxpbmVkIHN0eWxlIHRvIHB1c2ggQ2xhcmtzb24gKDEyLjYgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgQ2F2cyBpbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24sIDQuNyBpbiAxOSBwbGF5b2ZmIGdhbWVzKSBmYXJ0aGVyIGRvd24gdGhlIGJlbmNoLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZW5kZWxsIENhcnRlciBKci48L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+UG9zaXRpb246IDwvc3Ryb25nPkM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sbGVnZS9DbGFzczogPC9zdHJvbmc+RHVrZS9GcmVzaG1hbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IZWlnaHQvV2VpZ2h0Ojwvc3Ryb25nPiA2LTEwLCAyNTEgcG91bmRzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldoYXQgaGUgYnJpbmdzOjwvc3Ryb25nPiBDYXJ0ZXIgYmVjYW1lIHRoZSBzaXh0aCBEdWtlIHBsYXllciB0byBzaG9vdCBiZXR0ZXIgdGhhbiA1MCBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZpZWxkLCA0MCBwZXJjZW50IGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZSBhbmQgNzAgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBmcmVlLXRocm93IGxpbmU7IHRoZSBsYXN0IHdhcyBTaGFuZSBCYXR0aWVyIGluIDE5OTgtOTkuIENhcnRlciB3b3VsZCBmaXQgSmFtZXMmIzgyMTc7IGJhc2tldGJhbGwgSVEgcmVxdWlyZW1lbnQuIENhcnRlciBpcyBrbm93biBmb3IgaGlzIGFkdmFuY2VkIGZlZWwgZm9yIHRoZSBnYW1lLCBoaXMgY291cnQgYXdhcmVuZXNzLCBoaXMgZGVmZW5zaXZlIGluc3RpbmN0cyBhbmQgaGUgY2hvc2UgRHVrZSBvdmVyIEhhcnZhcmQuIENhcnRlciB3YXMgb3ZlcnNoYWRvd2VkIGJ5IE1hcnZpbiBCYWdsZXkgSUlJLCBwcm9qZWN0ZWQgYXMgYSB0b3AgdGhyZWUgcGljaywgYnV0IENhcnRlciB1c2VkIGhpcyA3LTQmIzE4OTsgd2luZ3NwYW4gdG8gcmFuayBmb3VydGggaW4gdGhlIEFDQyBpbiByZWJvdW5kaW5nICg5LjEsIHRoaXJkLWhpZ2hlc3QgYnkgYSBEdWtlIGZyZXNobWFuKSBhbmQgZmlmdGggaW4gYmxvY2tlZCBzaG90cyAoMi4xKS4gSGUgc2NvcmVkIGluIGRvdWJsZSBmaWd1cmVzIDMwIHRpbWVzLCBpbmNsdWRpbmcgYSBzdHJldGNoIG9mIDE5IGNvbnNlY3V0aXZlIGdhbWVzLiBIaXMgYmlnZ2VzdCBxdWVzdGlvbiBtYXJrIGlzIHdoZXRoZXIgaGUgY2FuIGRlZmVuZCBpbiBwaWNrLWFuZC1yb2xsIHNpdHVhdGlvbnMuIENhcnRlciBkZWNsYXJlZCBmb3IgdGhlIGRyYWZ0IG9uIEFwcmlsIDE2LCBoaXMgMTl0aCBiaXJ0aGRheS4gQ2FydGVyJiM4MjE3O3MgZmF0aGVyIFdlbmRlbGwgcGxheWVkIHByb2Zlc3Npb25hbGx5IGluIHRoZSBEb21pbmljYW4gUmVwdWJsaWM7IGhpcyBtb3RoZXIgS3lsaWEgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWlzc2lzc2lwcGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1b3RlOiA8L3N0cm9uZz4mIzgyMjA7SSB0aGluayBXZW5kZWxsIENhcnRlciBKci4gaXMgY2FwYWJsZSBvZiBzbyBtdWNoIG1vcmUgdGhhbiBoZSBzaG93ZWQuIEhlJiM4MjE3O3MgYSByZWFsIHdvcmtob3JzZSBvZiBhIHBsYXllci4gRXZlcnkgcmVib3VuZCBoZSBncmFicywgaGUgZ3JhYnMgd2l0aCB0d28gaGFuZHMuIEhlIGNhbiBibG9jayBzaG90cywgaGUgc2NvcmVzIHdpdGggaGlzIGJhY2sgdG8gdGhlIGJhc2tldC4gSGUgc2hvd2VkIGEgZ29vZCB0b3VjaCBzdGVwcGluZyBhd2F5IGZyb20gdGhlIGJhc2tldCBhbmQgSSB0aGluayBoZSBjYW4gcmVhbGx5IGltcHJvdmUgdGhlcmUuJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IEVTUE4gYW5hbHlzdCBKYXkgQmlsYXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SG93IGhlIGZpdHM6IDwvc3Ryb25nPkNhcnRlciBjb3VsZCBzcGxpdCB0aW1lIHdpdGggVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiwgZnJlZWluZyBLZXZpbiBMb3ZlIHRvIHJldHVybiB0byBoaXMgbmF0dXJhbCBwb3NpdGlvbiBhdCBwb3dlciBmb3J3YXJkLjwvcD4K