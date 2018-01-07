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Return of Isaiah Thomas taking Cavaliers’ offensive attack to a ‘different dimension’
Published: January 7, 2018 - 3:17 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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