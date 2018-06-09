Rookie Cedi Osman cherishes special moment with LeBron James, hopes Cavaliers star will remain in Cleveland

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Published: June 9, 2018 - 3:11 PM | Updated: June 9, 2018 - 3:51 PM

By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

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