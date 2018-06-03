Warriors 122, Cavaliers 103: Second-quarter lethargy spells doom in Game 2 as Cavs fail to channel frustrations

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Published: June 3, 2018 - 9:28 PM | Updated: June 3, 2018 - 11:35 PM
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By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

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