The twilight of Kendrick Perkins: 13-year veteran playing in Canton for one last shot at an NBA roster

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Published: December 25, 2017 - 10:05 PM | Updated: December 25, 2017 - 10:41 PM
By Henry Palattella
ABJ/Ohio.com correspondent
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