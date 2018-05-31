Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Warriors 124, Cavaliers 114 (OT): Victory within Cavs’ grasp, but extra period belongs to Warriors in NBA Finals Game 1
Published: May 31, 2018 - 11:59 PM | Updated: June 1, 2018 - 12:34 AM
Full Screen Linked Image

By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Cleveland Clinic suiting up babies at its hospitals in Cavs onesies Updated June 1st, 2018 12:17 AM
Warriors 124, Cavaliers 114 (OT): Victory within Cavs’ grasp, but extra period belongs to Warriors in NBA Finals Game 1 May 31st, 2018 11:59 PM
Photo gallery: Cavs take Warriors to overtime in Game 1 of NBA Finals before losing 124-114 May 31st, 2018 10:43 PM
2018 state track and field scouting report May 31st, 2018 10:02 PM

THE LATEST

Cleveland Clinic suiting up babies at its hospitals in Cavs onesies Updated June 1st, 2018 12:17 AM
Warriors 124, Cavaliers 114 (OT): Victory within Cavs’ grasp, but extra period belongs to Warriors in NBA Finals Game 1 May 31st, 2018 11:59 PM
Things to Do, June 1: Cascade food trucks; Journey tribute; gazebo concert; First Friday in Wadsworth, Canton May 31st, 2018 11:31 PM
In-home health care organization expands services to Summit County May 31st, 2018 6:42 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal