When Derrick Rose returns from ankle injury, Cavaliers plan to use him to give Dwyane Wade more rest

Published: January 5, 2018 - 2:23 PM | Updated: January 5, 2018 - 2:37 PM
By Marla Ridenour
Beacon Journal/Ohio.com
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