Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
College basketball/Davidson 91, Akron 78: Zips finish winless in three games in Hawaii
Published: December 25, 2017 - 6:08 PM
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

NFL roundup: Steelers beat Texans 34-6 to clinch first-round bye in playoffs December 25th, 2017 9:17 PM
NFL notebook: Changes loom as Bears seek strong finish December 25th, 2017 9:15 PM
College Football: Oft-maligned Oklahoma defense ready to tackle next challenge against Georgia December 25th, 2017 9:11 PM
Another touchdown reversal has NFL facing more scrutiny December 25th, 2017 9:06 PM

THE LATEST

Cavaliers notebook: Jae Crowder’s physical style looks like a fit for Cavs-Warriors matchup December 25th, 2017 8:39 PM
There are 80 Airbnb hosts in Akron and no one knows if it’s legal December 25th, 2017 6:38 PM
Former Cavaliers coach Lenny Wilkens to give 2018 King Day lecture in Akron December 25th, 2017 6:27 PM
Warriors 99, Cavaliers 92: Points in the paint, fast-break issues plague Cavs in rugged renewal of rivalry December 25th, 2017 5:58 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal