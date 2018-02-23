College basketball/Ohio State 80, Indiana 78 (2 OT): C.J. Jackson makes game-winning 3-pointer for Buckeyes

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Ohio State forward Keita Bates-Diop (33) shoots in front of Indiana guard Robert Johnson (4) during the first half of an NCAA college basketball game in Bloomington, Ind., Friday, Feb. 23, 2018. (AP Photo/AJ Mast)
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Ohio State forward Jae'Sean Tate (1) goes for a rebound behind Indiana guard Zach McRoberts (15) during the first half of an NCAA college basketball game in Bloomington, Ind., Friday, Feb. 23, 2018. (AP Photo/AJ Mast)
By Michael Marot
Associated Press
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